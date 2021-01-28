Geri dönüşüme gidecek tekerlekler, ‘kedi evi’ oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Keşan Belediyesi, geri dönüşüme gidecek olan tekerlekleri sokaktaki kediler için kullanmaya başladı.Tekerleklerden yapılan ve içinde mama odaları ile suluklar bulunan ‘kedi evleri’, parklar ile taksi duraklarına yerleştiriliyor. İlçedeki sokak köpekleri için de geri dönüşüm malzemelerinden barınaklar yapılması planlanıyor.

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan eski tekerlekler sokak kedilerine ev oldu. Belediye tarafından yapılan ‘kedi evleri’ parklar ile taksi duraklarına yerleştirildi. ‘Kedi evleri’ içinde mama odaları ve suluklar bulunuyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Her taksi durağı ve parka, eski araç tekerleklerinden kademe birimimiz tarafından ‘kedi evleri’ yapıldı. Sokak köpekleri için de evler yapacağız. Keşan’daki parklara, taksi duraklarına, sokak ile meydanlarımıza yuva ve besleme üniteleri kuruyoruz. Sokakta yaşayan canlarımızın istediği sadece su, mama ve şefkat. Ayrıca, veteriner işleri müdürlüğüne başvuran taksi duraklarımız da sokak kedilerini sahiplenebilecek” dedi.

300 KEDİ EVİ VE 100 KÖPEK KULÜBESİ VERİLDİ

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru da, geçen yıl 300 kedi evi ve 100 köpek kulübesini vatandaşlara ulaştırdıklarını anlatarak, “Onların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarımızı ve hizmet kalitemizi arttırarak sürdürdük. 2020 yılında 500 köpek, 250 kedi olmak üzere toplam 750 hayvan kısırlaştırılıp aşıları, kulak küpeleri ve mikroçipleri takılmıştır. 50 köpek sahiplendirilmiştir. 300 kedi evi ve barınağımızdan köpek sahiplenen vatandaşlarımıza 100 adet köpek kulübesi verildi. 7 suluk, 13 kedi mama odağı ve 5 köpek mama odağı montajı yapılarak sayılarını arttırdık. Beyaz Masa’ya Alo 153 hattı üzerinden gelen 946 şikayete gidilmiş, ayrıca müdürlüğümüze telefon, yazılı, mail veya ile gelen 542 şikayete müdahale edilmiştir. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hem ilçe merkezinde hem de mücavir alanlarda sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

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