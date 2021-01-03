Ana Sayfa Güncel Haberler Geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü öldü/ Ek fotoğraf
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İsrail’de 1 milyon kişiye aşı yapıldı
İsrail, (DHA)- İsrail Sağlık Bakanlığı, iki hafta içinde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı, iki hafta önce koronavirüse karşı başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde 1...
Anfa Bitki Evi’nde yeni yıl çiçekleri Başkentlileri bekliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi yeni yılı rengarenk çiçeklerle karşılıyor. Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve yalnızca Aralık ayında satılan kırmızı tomurcuklu kokina çiçeği uygun fiyatlarıyla Başkentlilerin tercihi arasında yer alıyor. ANFA Bitki Evi’nde elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulent çeşitlerine çok sayıda yılbaşı aranjmanı görsel şölen sunuyor.
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Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı kaza yaptı, hırsızlıktan aranması çıktı
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