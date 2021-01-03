Geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü öldü/ Ek fotoğraf

İsrail, (DHA)- İsrail Sağlık Bakanlığı, iki hafta içinde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı, iki hafta önce koronavirüse karşı başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde 1...