Gereksiz ilaç kullanımı kişisel ve toplum sağlığına zarar veriyor.

Akılcı olmayan ilaç kullanımının, hem kişisel hem de toplum sağlığına ciddi zarar verildiği herkes tarafından biliniyor. Gereksiz kullanılan ilaçların ciddi sağlık sorununa sebep olduğunu belirten Eczacı Candan Avcı, ilacın, uygun zamanda ve reçete doğrultusunda alınması gerektiğini vurguladı.

Gereksiz ilaç kullanımının, hem kişisel hem de toplum sağlığına ciddi zarar verildiği herkes tarafından biliniyor. Akılcı olmayan ve gereksiz kullanılan ilaçların ciddi sağlık sorununa sebep olduğunu belirten Eczacı Candan Avcı, ilacın, uygun zamanda, uygun dozda kullanılmaması hastaların semptomlarını gidermek yerine arttıracağını söyledi.

Doğru ilacın, uygun zamanda, uygun dozda kullanılmaması durumunda kişisel ve toplumsal sağlığa ciddi zararlar doğurabileceğini ifade eden Eczacı Candan Avcı, akılcı ilaç kullanımı projesinin toplum sağlığının iyileştirilmesi ve Türk ekonomisine olacak katkısı bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı. Avcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İnsanlar, akıllı ilaç kullanımı yerine birbirlerinin tavsiyesine uyarak ilaç tüketiminde bulunuyorlar. Yapılan bir ankete göre, her iki kişiden biri başkasına ilaç öneriyor. Önerilen ilaçların başında yüzde 72 ile ağrı kesiciler başı çekiyor. Bunu yüzde 42 ile soğuk algınlığı – grip ilaçları, yüzde 29 ile vitaminler izliyor. Anketin en önemli kısmı da katılımcıların yüzde 68’i ilaçlarını çoğu zaman belirtilen zamanda kullanmadıklarını söylüyor.

Bilinçsiz ve düzensiz bir şekilde ilaç kullanımını kaydeden Avcı, ” Danışanlarımıza ilaç verip yolluyoruz daha sonrasında iki gün kullanıp artık iyileştiklerini düşünüp ilacı yarıda kesiyorlar. Bu şekilde asla tam anlamıyla bir tedavi sağlanamaz. Bazı hastalarımızsa ilacı uygun doz ve saatte kullanmak yerine kafalarına göre bir plan oluşturuyorlar. Bu şekilde hiçbir ilaçtan fayda alınamaz hiçbir hastalık tam anlamıyla tedavi edilemez. Zaten yapılan araştırmalarda bunu kanıtlar nitelikte. Araştırmalar, ilaçların doktorun belirttiği zaman dilimi dışında alındığını ve hasta iyileştiğini düşündüğünde ilaç almayı kestiğini gösteriyor “ şeklinde konuştu.

Kullanım tarihi geçen ilaç zehirdir

Avcı, ilaçların son kullanma tarihlerine bakılmasının ve miadı dolmuş ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak ” Süresi geçen ilaç zehirdir. İçerdiği etken maddenin yüzde 10’unu bile kaybeden ilaç artık işe yaramaz, yarardan çok zarar verir. Yapılan bilimsel araştırma 2 yıllık ise ve gereken verilere sahipse raf ömrü 2 yıl, 3 yıl ise 3 yıl olarak verilir.

Uluslararası kabul gören ve ‘T-90’ diye adlandırılan kurala göre, içindeki etken madde miktarı yüzde 90’a düşen ilaç gücünü kaybetmiş sayılır. Son kullanma tarihi belirlenirken etken maddenin yüzde 90’a düştüğü zaman dikkate alınır. Yine yapılan araştırmalara göre, insanların yüzde 60’ı ilaçların son kullanma tarihine baktığını gösteriyor ” şeklinde konuştu.

Fazla ilaç kullanımı böbreklere zarar veriyor

Gereğinden fazla kullanılan ilaçların da bünyeye zararlı olduğunu aktaran Eczacı Candan Avcı, ” İlaçların kalıntıları böbreklerden süzülerek atıldığı için ne kadar fazla ilaç tüketilirse, böbrekler de ilaçlardan o kadar fazla etkilenip işlevlerini o kadar hızlı yitirirler. Bu yüzden hastaların ilaçlarını bol su ile içmelerini öneririm” şeklinde konuştu.

İlaç kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

Sağlık Bakanlığı’nda yer alan bilgilere göre,”Öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerekir. Buna paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili tedavinin tanımlanması, eğer ilaçlı tedavi uygulanacaksa, uygun ilacın seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçete yazılması basamakları izlenmelidir. Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.

Hekim; hastanın en son kullandığı veya kullanmakta olduğu ilaçları sorgulamalıdır. Hasta/hasta yakını; ilacın olası yan etkileri, besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmelidir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlar, ilaç alerji öyküsü olan hastalar, ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli davranmalıdır.

İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır. Kesilmiş ve açılmış ambalajlar satın alınmamalıdır, son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.