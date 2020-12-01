Gerçekler acıdır

Covid 19 pandemisine dair verilerin iktidar tarafından gizlendiği uzun zamandır söylenmekteydi. Dünya tıp literatürüne vaka / hasta ayrımını bile kazandırdık, umarım bu eşsiz katkısından dolayı bilim dünyası Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya teşekkür etmeyi unutmaz, belki madalya bile verir…

Neyse az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik mızrak çuvala sığmamaya başladı ve neticede sağlık bakanlığı gerçek hasta sayılarını açıklamak zorunda kaldı. Birde ne görelim meğer Türkiye hasta sayısında Avrupa birincisi ve dünya dördüncüsüymüş!

Sağlık sistemimiz ne mükemmel, biz ne kadar da başarılıyız, bak hasta sayımız az hastahanelerimiz ve yoğun bakımlarımız boş, propagandası yapan bakanlığın tüm çabaları boşa gitti takke düştü kel, maske düştü gerçekler göründü.

Büyüklerimiz hep söyler gerçeklerden kaçılmaz, gerçeklerin daima ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İktidar gerçekleri vatandaşlarımızdan saklamaya çalıştıkça ne oldu insanlar ortada telaş edecek önemli bir şey yok, büyütmeyelim bu salgın korkusunu diye düşünerek önlemleri savsakladı maske, mesafe ve temizlik kuralını bile ihmal etti.

Devlette önlemleri ciddiye almadı ibadethaneler, lokantalar, okullar ve AVM’ler gibi toplu halde kapalı ortamlarda uzun süre bulunulan ve virüsün yayılmasını kolaylaştıran yerler tekrar açıldı, sonuç salgın kontrolden çıktı.

Peki bu son açıklanan sayılar inandırıcı mı? Vallahi pek inanan yok, misal bakanlık ölüm sayılarını veriyor ama orantı tutmuyor. Malum sağlık bakanı ölüm oranı yüzde 1 civarında demişti, bakanın bu ifadesi eğer doğruysa ve 30 bin hasta varsa 300 civarında da ölüm olması gerekir. Oysa açıklanan ölüm sayıları bunun yarısı kadar. Dahası dünyadaki ölüm ortalamaları çok daha yüksek yüzde 2,5 ila 3 arasında seyrediyor. Şimdi gel de bakanın açıkladığı vefat sayılarına inan…

Peki tek inanmadığımız açıklanan rakam hasta ve vefat sayıları mı? Elbette hayır…

İşsizlik, enflasyon ve büyüme gibi ekonomik verilere de inanan yok.

Siz işsizi işsiz, hastayı hasta, zammı enflasyon saymazsanız bunlar ortadan kalkmaz, sadece sorunlar halının altına süpürülmüş olur, lakin sonuçta vatandaş dediklerinize ve açıkladıklarınıza inanmamaya başlar, çok büyük bir güven bunalımı doğar.

Bir iktidar için en tehlikeli durum güven bunalımıdır, vatandaş size güvenmemeye başlarsa ne yaparsanız yapın istediğiniz sonucu alamaz, herhangi bir sorunu çözemezsiniz.

Bu çerçevede en son açıklanan veri büyüme rakamları oldu, kaç kişi bu büyüme verilerine inandı doğrusu merak ediyorum.

Dediklerine göre bir önceki çeyrekte yüzde 9,9 daralan Türk ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyümüş.

İhracattaki yüzde 22,4 düşüşe karşılık, ithalatın yüzde 15,8 artması ile dış talebin katkısı beklendiği gibi negatif oldu. Dış talep büyümeyi 10 puanın üzerinde aşağı çekti. İkinci çeyrekte yüzde 16.3 daralan inşaat yatırımlarının ise üçüncü çeyrekte yüzde 14.7 büyüdüğü gözlemlendi.

İşin açığı turizmin çöktüğü, ihracatın yavaşladığı içeride bir çok sektörün pandemi yüzünden faaliyetine ara vermek zorunda kaldığı bir dönemde açıklanan bu büyüme rakamları bana pek de inandırıcı gelmiyor. Diğer yandan krediler ile desteklenen bir büyüme ne kadar sağlıklıdır bunu da sorgulamak gerekmez mi?

Birkaç gün sonra da enflasyon verileri açıklanacak bakalım bakalım ekonomi yönetimindeki kaptan değişikliği enflasyon oranlarında daha inandırıcı ve şeffaf bir oran görmemize imkan sağlayacak mı.

Sonuç olarak siz okuyucularım da ekonomik faaliyetlerin o ya da bu şekilde içindesiniz siz ekonomide bir büyüme, bir canlanma hissediyor musunuz? Refahınız ve servetiniz arttı mı? Misal geçen sene yahut da bir önceki seneye göre durumunuz nasıl, etrafınızdakilerin durumları daha iyiye gitti mi? Çoluk çocuk okulunu bitirip, askerden dönüp iş bulabildi mi?

Bu sorulara olumlu yanıt verebilen kişi sayısı ne yazık ki son derecede az, genel işlerin kötüye gittiğini, ciroların düştüğünü, borçların arttığını ve artan fiyatlara yetişmekte zorlanıldığını söylüyor.

Her neyse, nasıl sağlıkta olan biten gerçekleri açıklamayı zorunlu kıldıysa pek yakında ekonomik gerçekler de açıkça konuşulmak zorunda kalınacaktır. Umarım gerçekler konuşulmaya başlandığında sorunları çözmek için çok geç kalmış olmayız, yoksa demedi demeyin çok daha ağır bedeller ödenir…