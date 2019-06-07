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7 Haziran 2019
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Gerçek VIP salonu halkın gönlüdür!

Nuri Kayış Nuri Kayış

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-Mütevazı duruşuyla sevilmişti.
-Sinirlerine hakim oluşuyla sevilmişti.
-Pazarda yaşlıların çantasını taşımasıyla sevilmişti.
-Herkese saygılı üslubuyla sevilmişti.
-İçimizden biri gibi davranmasıyla sevilmişti.

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Ekrem İmamoğlu’nun, toplumun kendisine gösterdiği teveccühün arkasında sanki bunlar yokmuş gibi davranıp Ordu Havaalanı’nın VIP Salonu’ndan geçmek istemesi, buna izin verilmeyince de vali için ağır sözler sarf etmesi anlaşılabilir ve hoş görülebilir bir şey değildir.
Böyle devam ederse, 23 Haziran’da belki yine başkan seçilir ama partili partisiz milyonların gönlündeki başkanlık koltuğunda oturamaz.
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CHP’de Özgür Özel de çok parlak bir başlangıç yapmıştı siyasete.
Güzel konuşuyor, eleştirilerini kırıcı olmayan bir üslupla dile getiriyordu.
Ne zaman ki Meclis’te her kavganın içinde yer almaya, sürekli biçimde hakaretamiz tonda konuşmaya başladı, işte orada toplumun genelinin gözünden de gönlünden de tepetaklak düştü.
İmamoğlu’nun idolü Özgür Özel olmamalı, aday gösterildiği ilk günlerdeki kendi olmalıdır.
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VIP Salonu’ndan geçeceksin de ne olacak kardeşim?
Aslında gerçek demokrasilerde VIP-MİP diye salon olmaz, herkes eşittir.
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Siyasette uzun soluklu ve başarılı bir aktör olmak istiyorsa İmamoğlu’na naçizane tavsiyem şudur:
Gerçek VIP salonu halkın gönlüdür, sen oraya girmeye ve orada kalmaya bak!

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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