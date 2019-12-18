Çin’in, Doğu Türkistan’daki Uygurlara yönelik ağır baskılarını eleştirdi, zulmün son bulmasını istedi.

Dünya Kupası’nda elde ettiği primi İsrail zulmüne karşı direnmeye çalışan yoksul Gazze halkına bağışladı.

Dünyanın dört bir yanında süren iç savaşlar yüzünden zulme uğrayan, yurtlarından olan insanlara milyonlarca dolar bağış yaptı.

Evlendiği gün, Türkiye’deki 16 mülteci kampında yaşayan 100 bin Suriyeliye ziyafet verdi.

Doğum yeri olan Anadolu’nun mütevazı ilçesi Devrek’i unutmadı, buraya hastane yaptırmak için 7 milyon lira, spor kompleksi yaptırmak için de yine 7 milyon lira bağışta bulundu.

Mahalle takımlarına bile kol kanat gerdi, formalar, ayakkabılar gönderdi.

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İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in yaptığı iyiliklerden sadece birkaçı bunlar.

Her fırsatta, annesinin, “Unutma, dünyada misafiriz. Servetini muhtaçlarla paylaşmazsan oğlum değilsin” öğüdünün gereğini yerine getiriyor.

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Astronomik transfer ücretleriyle İstanbul takımlarına gelince birdenbire dağıtan, sözde şarkıcı ve mankenlerin oyuncağı olan, gece kulüplerinde olay çıkaran, lüks araçlarına harcadıkları paranın yüzde birini bile çaresiz insanlarla paylaşmayan bizim yerli futbolcuların Mesut Özil’den öğrenecekleri çok şey var.

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Gerçek futbolcu, sadece rakip kaleye değil, zulme, yoksulluğa, haksızlığa, adaletsizliğe de gol atmasını bilendir.