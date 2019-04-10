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10 Nisan 2019
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Gerçek bir kara deliğin fotoğrafı yayınlandı
Öne Çıkan

Gerçek bir kara deliğin fotoğrafı yayınlandı

Editör Editör

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Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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