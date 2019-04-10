Ana Sayfa Öne Çıkan Gerçek bir kara deliğin fotoğrafı yayınlandı Öne Çıkan Gerçek bir kara deliğin fotoğrafı yayınlandı Editör - 10 Nisan 2019 6 0 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı. EtiketlerkaradelikNASA Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikİznikli kız kardeşler yılda 1 ton bal üretiyor Editörhttps://sonsoz.com.tr RELATED ARTICLES Güncel Haberler Öykü Arin’e nakil süreci başladı Editör - 10 Nisan 2019 İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç başlatıldı. Devamını Oku Güncel Haberler Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi Editör - 10 Nisan 2019 Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor. Devamını Oku Güncel Haberler Ankara’da 13 köpek zehirlenerek öldürüldü Editör - 10 Nisan 2019 Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü edildiği, 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Devamını Oku SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Bu Haberler Kaçmaz! WhatsApp iPad’lere geliyor Editör - 10 Nisan 2019 WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı. Siber casus Taj Mahal tehlikesi 10 Nisan 2019 Qualcomm üç yeni işlemcisini duyurdu 10 Nisan 2019 İngiltere, Kıbrıs’taki uçak sayısını artırıyor 10 Nisan 2019