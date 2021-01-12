Gerçek altınla inandırıp, sahte altınlarla dolandırdılar

Kadri KAYA- Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- İZMİR’den farklı illerdeki kişileri arayarak, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde altın bulduklarını ve ucuza vereceklerini öne sürerek dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı. Dolandırıcıların, önce gerçek altın vererek inandırdıkları kişileri daha sonra da sahte altın vererek kandırdıkları belirlendi.

İzmir’den H.B.A., B.K., C.B., M.İ., K.İ. ve A.G., tarlada gömü bulduklarını öne sürüp, gömüdeki altınları ucuza verecekleri vaadiyle telefon ile farklı illerden kişileri arayarak, Ayvalık’a çağırdı. Antalya’dan gelen E.F. ile bulaşan dolandırıcılar, numune olarak E.F.’ye 3 altın verip, bozdurmasını söylediler. Dolandırıcılara inanan E.F., 50 bin TL vererek 300 adet sahte sikke altını aldı. Antalya’ya gittikten sonra altınların sahte olduğunu anlayan E.F., durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Polisin yaptığı çalışmayla şüphelilerin H.B.A., B.K., C.B., M.İ., K.İ ve A.G. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, bu kez de Bilecik’ten Ayvalık’a gelen M.K.’yi dolandırmak üzereyken polisin operasyonuyla, bin 650 sahte altın ve 3 gerçek altın ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

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