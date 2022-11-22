Gerashchenko: Rusya, ikinci seferberliğe hazırlanıyor

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın Ocak ayında 500 ila 700 bin rezerv kuvveti kapsayan ikinci seferberlik ilanına hazırlandığını söyledi.

Gerashchenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya, Ocak ayında ikinci seferberlik ilanına hazırlanıyor. Plana göre 500 bin-700 bin rezerv kuvveti kapsayan taslak hazırlıyor. Daha önceki 300 bin kişi zaten öldürüldü, yaralandı ya da demoralize edildi. Rus halkı, yetkililer hakkında sessizce mutsuz olmaya başlıyor. Övülen ordularındaki kayıpları anlayamıyorlar” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında 300 bin kişiyi kapsayan seferberlik ilan etmişti.

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