(Geniş Haber)Zeytinburnu’nda 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü 

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU’nda karton bardak imalatı yapılan 5 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokakta bulunan 5 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karton bardak imalatı yapılan 5 katlı iş yerinin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara da sıçrayarak, yangının büyümesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından söndürüldü. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.(DHA)

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