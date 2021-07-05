(Geniş Haber)Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında yangın

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ- Murat KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE’de 10 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi Yumurcak Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın çatısında çıktı. İzolasyon çalışmasının yapıldığı çatıdan bir anda alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, site içerisinde park halinde bulunan otomobiller nedeniyle müdahaleye başlayamadı. Site sakinleri, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Vatandaşlar binadan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bahçedeki araçların çekilmesiyle itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan, İtfaiye ekiplerinin çalışması havadan da görüntülendi.

Yangın sırasında binadan tahliye edilen engelli Mustafa Gün’ün kızı, “Babam içeride kaldı. Biz çıktık aldık içeriden. İçerde biri var mı yok mu diye kimse girip bakmadı. İkinci katta oturuyoruz ama binanın içi duman olmuş” dedi.

Bina sakini Tuğçe Doğruel, “Ben dışarı çıkmak için hazırlanıyordum. Bir anda karşı apartmandan ‘binayı boşaltın’ diye sesler gelmeye başladı. Ben biri intihar ediyor zannettim. Daha sonra camdan baktığımda herkes aşağı inin deyince, kapıyı açınca duman yüzümüze vurdu. Kaos vardı. Nasıl aşağı indiğimi bilmiyorum. Çatıcılar tamir için gelmişlerdi. Muhtemelen onların işidir diye düşünüyoruz. Allah beterinden korusun, çok büyük badire atlattık. İtfaiye zamanında geldi fakat arabalar dolu olduğu için İtfaiye de giriş yapamadı. Arabaları çekmek zorunda kaldılar. Biraz daha geç kalsalardı komple alev alacaktık” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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