(Geniş Haber)TTB Başkanı Fincancı cezaevinden çıktı

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Mikail BIYIKLI- Emre Can URAN/İSTANBUL,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden çıktı. Cezaevi önünde açıklama yapan Fincancı, “Biz hekimler olarak insan sağlığını önceleyeceğiz, savaşlara karşı olacağız ve her türden silahın önlenebilmesi, kullanımının yasaklanabilmesi, ortadan kaldırılabilmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında karar çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Arından Şebnem Korur Fincancı, saat 17.50 sıralarında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan çıktı. Fincancı, cezaevi önünde bekleyenler tarafından çiçeklerle karşılandı.

“SAVAŞLARA KARŞI OLACAĞIZ VE HER TÜRDEN SİLAHIN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı cezaevi önünde açıklama yaptı. Fincancı, kendisini bekleyenlere teşekkür ederek, “Bize verilen bugün 2 yıl 8 ay 15 günlük ceza, tabii bu çok anlamsız bir durum. Çünkü bir kanalın yayın politikasının suç olarak tanımlanması ve sonrada o suçun bana atılması akıl alır gibi değil. Ben ancak kendi suçumdan sorumlu olabilirim. Bu suçta insanlığa karşı sorumluluk taşıma suçudur. Bütün toplumları sağlıklı kılma suçudur. Tabii ki biz hekimler olarak insan sağlığını önceleyeceğiz, savaşlara karşı olacağız ve her türden silahın önlenebilmesi, kullanımının yasaklanabilmesi, ortadan kaldırılabilmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.



“MESLEK ÖRGÜTÜNÜN KAPATILMASI SÖZ KONUSU BİLE EDİLEMEZ”

Fincancı açıklamasının devamında, “Bu gün de duruşmada ifade ettim, tüm canlılar için, üzerinde yaşadığımız bu yerküre için ve evren için zararlı tüm bu girişimlerin önünde durmak hepimizin sorumluluğu. TTB’nin kapatılma tehditlerine gelince, bu o kadar kolay değil arkadaşlar. Duruşmada da gördünüz Dünya Tabipler Birliği’nin Avrupa Daimi Hekimler Komitesinin temsilcileri, uluslararası alandan pek çok meslektaşımız buradaydı. Bir ülkenin meslek örgütünü, hekim örgütünü kapatabilmek aynı zamanda dünyayla da ilişkileri tümüyle ortadan kaldırmak demektir. Çünkü biz dünyada evrenselliğin temsilcisiyiz. Sadece bu sınırlar içindeki değil dünyanın her yerindeki insanlar için, tüm canlılar için, bu yerküre ve evren için mücadele eden hekimler doğal insan hakları savunucularıdır. Dolayısıyla onların hapsedilmesi, meslek örgütünün kapatılması söz konusu bile edilemez” şeklinde konuştu. (DHA)

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(FOTOĞRAF)