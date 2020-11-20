(Geniş Haber)Kısıtlamaya dahil olan iş yerleri kapatıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-İdris TİFTİKCİ-Cemil ÖZDEMİR-Gamze ŞİMŞEK-Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi üzerine bazı işyerleri saat 20.00’de kapatıldı.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alınan önlemler kapsamında restoran ve kafelerin saat 20.00 itibariyle müşteri alması yasaklandı. Sadece paket servis verebilecek işletmeler yasak saati itibariye içeri müşteri almamaya başladı. Polis ve zabıta ekipleri, sokaklarda denetim yaparak işletmecilere uyarılarda bulundu.

Genelgede restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00’de yürürlüğe girdi.

İSTİKLAL CADDESİ ESNAFININ KAFASI KARIŞIK

İstiklal Caddesi’nde, kısıtlamaların başlamasıyla birlikte zabıta ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerini tek tek dolaşarak uyarılarda bulundu. AVM, lokanta, restoran, pastane, kafe ve berberler uyarıların ardından kapanırken, yeme-içme yerleri sadece telefonla ya da online siparişle çalışmaya devam etti.

Kısıtlamalarla ilgili kafası karışan bazı cadde esnafı ise iş yerlerini kapatıp kapatmama konusunda ikilem yaşadı. Mağazalara kısıtlama getirilmemesine rağmen, bazı mağaza sahipleri iş yerlerini kapatırken, bazı restoran ve lokantalar ise yasak olmasına rağmen gel al hizmeti vermeye devam etti.

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