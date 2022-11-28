(Geniş Haber)Esenyurt’ta kauçuk fabrikasında yangın

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) – ESENYURT’ta kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi’nde bulunan plastik kauçuk üretiminin yapıldığı iki katlı, yaklaşık 3 bin metrekarelik fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenlerin bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Sanayi sitesinde işçi Yücel Göz, “Çalışıyorduk, işteydik, dumanlar çıktı, itfaiye geldi. Fabrika yanmış dediler. Lastik fabrikası bildiğim kadarıyla. Bayağı duman vardı” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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