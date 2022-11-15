(Geniş Haber)Büyükçekmece’de çocuğu köpek ısırdı taraflar arasında kavga çıktı

- Reklam -

Oğuzhan CİN/İSTANBUL,(DHA) – ESENYURT’ta iddiaya göre, iki köpek 15 yaşında bir çocuğu ısırınca sahibi ile aile arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve bekçiler kavgayı havaya ateş ederek durdurdu.

Olay, dün gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir köpek, 15 yaşındaki Aras Kaan Hançer’i bacağından ısırdı. Sonrasında köpeğin sahibi ile çocuğun ailesi arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Köpek sahiplerinin Hançer’in ambulansa alınmasına izin vermediği ileri sürüldü. O sırda devriyede olan bekçiler ve polis ekipleri olay yerine gelerek kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Ardından ekipler havaya ateş etmek zorunda kaldı. Kavganın durdurulmasının ardından yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki taraftan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“AMBULANSIN MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERMEDİLER”

Teyze Şirin Ekinci, “Yeğenime köpekler saldırdı 2 tane köpek, biri Rottweiler, diğeri avcı köpeği ikisi birden saldırdı. Yeğenim ayaklarından yaralandı. Ambulans çağrıldı müdahale edilecekti, müdahale etmelerine izin vermediler. Köpeklerle önlerini kestiler. Bekçilerde buradaydı, büyük bir arbede çıktı. Kavga oldu ister istemez, tehdit hakaret anneme kız kardeşlerime saldırdılar. Hatta videolarda da var görürsünüz. Testerelerle üzerlerine saldırdılar. Ben sonradan dahil oldum. Ben dahil olduğumda burada duran 5-6 ekip bile şahsı evinden alamadılar. Gittik şikayetçi olduk tekrardan, hiçbir şekilde dışarı çıkmadılar. Şikayetçiyiz aynı şekilde erkek kardeşime saldırdılar, anneme, tehdit, hakaret, küfür, ağıza alınmayacak şeyler” dedi.

- Reklam -

“TEKME ATIP KÖPEĞİ UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI”

Teyze Hülya Sarıgül, “Videoda da gözüküyor, elinde testere ve iki tane köpeği burada eniştem, ablam, kardeşim artık tekme atıp köpeği uzaklaştırmaya çalışıyor. İlerleyen saatlerde aldılar ekip otosu gelerek güçlükle çıkardılar evden dışarı” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF )