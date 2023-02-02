(Geniş Haber)Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü 5 yaralı

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Soner HASIRCIOĞLU- Oğuzhan CİN/İSTANBUL, (DHA) – BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı 1 kadın ölürken, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikameti Bahçelievler otobüs durağında meydana geldi. Sefer B.’nin kullandığı 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Durumun bildirilmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Hikmet Kaya adlı kadının yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Güvenlik şeridi çekilerek yan yol trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Otobüs şoförü Sefer B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis yan yolu araç geçişine açtı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelen otobüsün durmayarak durağa girdiği, yolcuları altına aldıktan sonra minibüse çarparak durduğu görülüyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Aman, “Bekleme yerimizden olayı gördük, direkt müdahale ettik. Geldiğimizde kadın otobüsün altındaydı. Adam da yaralı bir şekilde otobüsün yanında bekliyordu. 30-40 kişi otobüsü kaldırmaya çalıştık. Şoförü çıkarmaya çalıştım, bilinci yerindeydi, telefonla konuşuyordu. Şoföre sordum, ‘bir şeyim yok, dikkatim dağıldı sadece’ dedi. Otobüsün altından çıkardığımız kadın vefat etmişti, yine de hastaneye yetiştirdik. Biz 3 yaralı aldık, biz gelmeden de 3 kişi götürülmüş. Herkes bir şey diyor ama ben şoföre sorduğumda ‘dikkatim dağıldı, durağa doğru sürdüm’ dedi” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)