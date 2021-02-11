(Geniş Haber)Bahçelievler’de 14 katlı binanın 6. katında patlama

İlkay DİKİCİ-Mertcan ÖZTÜRK- Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) – BAHÇELİEVLER’de 14 katlı binanın 6. katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 2 kişi dumandan etkilendi.

Patlama, Bahçelievler, Basın Sitesi Sokak’ta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dairede doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü. Olayda 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından İGDAŞ ekipleri binaya giden doğal gazı kesti. Patlamanın gerçekleştiği noktada bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu. Yangında dumandan etkilenen bir kişinin kurtarılır kurtarılmaz ekiplere kedisi ‘Lale’yi sorduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken kedisi Lale’yi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın esnasında binanın hemen önündeki çardakta oturduğunu belirten Sebahat Öncal, “Biz kadınlar olarak çardakta oturuyoruz. O arada komşunun birisi dumanın arayarak dumanın çıktığını söyledi. Mutfaklardan atılan çöp kutumuz var. Oradaki kutudan kapıyı açınca duman çıktı. Dumanın çıkmasıyla 6. Katta patlama oldu. Yaklaşık 10 kişi aşağıdaydık. Mutfaktan yangın çıkınca hemen itfaiye arandı. Dumanda kalanlar oldu onları çıkarttılar. Kızın birisi bayağı bir kötüydü. Kedisi vardı onu çıkarttılar. Çok şükür can kaybı olmadı.” dedi.

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