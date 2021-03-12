(Geniş Haber)Bağcılar’da iş yerinde patlama sonrası yangın: 4 yaralı

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR’da tekstil atölyesi ve mobilya mağazası olarak kullanılan binada patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 kişi yaralandı.

Patlama, saat 17.00’de Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 969 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Tekstil atölyesi ve mobilya mağazası olarak kullanılan binada iddiaya göre kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan 4 kişi bina dışına çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.



“ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU”

Patlama sesiyle birlikte olay yerine gidenlerden biri olan Mehmet Sait, “Aşağıda kazan patlamış. Olay yerine gittiğimizde 2-3 kişinin içeride kaldığını duyduk. Sonradan onları da çıkardılar. Şiddetli bir patlama oldu.” dedi. Samet Selçuk isimli görgü tanığı da, “Yüksek sesli bir patlama olunca yukarı taraf alev aldı. Biz de ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Bina tekstil ve mobilya mağazası olarak kullanılıyor. Ağır yaralı yok.” diye konuştu. Polisin patlamayla ilgili çalışması devam ediyor.

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