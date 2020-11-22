(Geniş haber) Sokağa çıkma yasağı sona erdi 

Murat SOLAK-Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı. Taksim Meydanı ve Bahçelievler Şirinevler Meydanı’nda kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaş yoğunluğu olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00’da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Taksim Meydanı ve Bahçelievler Şirinevler Meydanı’nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte meydan ve sokaklarda vatandaş yoğunluğu olduğu görüldü.

“BEN MASKEYLE ARAÇ KULLANIYORUM”

Kısıtlamanın kalkmasıyla Şirinevler Meydanı’na gelen TIR şoförü Mahmut Bulut, “Kısıtlamaları iyi buluyorum. Bu olmazsa zaten virüsü atlatamayız. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bende maske var başkalarında maske yok. İnsanlar yanına geliyor. Onlara maske takmamızı söylediğimizde sen takmışsın, kendini koruyorsun ben neden takayım diyor. Böyle olduğu sürece virüsten kurtulma şansımız yok. TIR’ın içinde bile ben maskeyle araç kullanıyorum” dedi.

“HERKES KENDİNİ KORUSUN”

Arslan Köroğlu ise, “Kısıtlamalar yararımıza olan bir şey. Bundan dolayı çok iyi. Herkes uygulamaya uysa kimse hasta olmaz. Herkes kendini korusun. Kalabalığa girmese kimse kalabalık oluşmaz. Herkesin uyması lazım. Uysaydık bugün bu halde olmazdık” dedi.

