(Geniş haber) – Şile’de ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan öldü

Cengiz ÇOBAN – Nurcan KIRCALI- İsa ALMAÇAYIR – İSTANBUL,(DHA) ŞİLE’nin Kervansaray köyünde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre 10 hayvan ölürken, itfaiye ve vatandaşlar enkaz altında kalan hayvanları kurtardı.

Olay öğle saatlerinde Şile Kervansaraylar mevkiinde meydana geldi. Etkili olan kar yağışı sonrası ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çevredeki vatandaşlar tarafından jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, ilk belirlememelere göre 10 hayvan öldü.

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