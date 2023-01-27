(Geniş haber) Sancaktepe’de 3 çocuk ile babaları ölü bulundu 

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Murat SOLAK – Ramazan EĞRİ – Nedim BAYHAN – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – SANCAKTEPE’de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mahir Mehmet A. (33) ‘nın eski eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle, 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi’nde bir sitedeki 13 katlı binanın kazan dairesinde yaşandı. İddiaya göre; sitede teknisyen olan Mahir Mehmet A., ailevi problemlerinden dolayı iki gündür işe gitmiyordu. Çocukları Berat A.(11), Büşra A.(10), Yusuf Efe A.(4) ile siteye gelen Mahir Mehmet A. bir süre çocuklarıyla burada vakit geçirdi. Daha sonra çocuklarıyla binanın kazan dairesine çıkan Mahir Mehmet A., 3 çocuğunu astıktan sonra intihar etti. Site çalışanı Dursun Çam kazan dairesini kontrol ettiği sırada Mahir Mehmet A.’yı ve 3 çocuğunu asılı halde buldu. Dursun Çam’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazan dairesindekilerin hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Mahir Mehmet A.’nın eski eşi Hülya Arslan’la bir süredir problem yaşadığı, bundan dolayı çocuklarını asarak intihar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Polisin yaptığı incelemede, bir süredir sorun yaşadığı ve evi terkeden eşi Hülya A.’yı Sultanbeyli’de darbettiği belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.’nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi.



“ÇOCUKLARINI DIŞARIDAN GETİRMİŞ”

Site sakinlerinden Kudret Çiftçi, “Çok merhametli iyi bir kişiydi. Ailevi sıkıntıları olduğu söyleniyor. Çocuklarıyla aşağıda yemek yemiş. En üst kattaki kazan dairesine çıkarak önce çocuklarını daha sonra kendini asmış. Burada çalışıyor. Sultanbeyli’de oturuyor. Çocuklarını dışarıdan getirmiş.” dedi.

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SANCAKTEPE KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sancaktepe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesinde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A’nın (3) çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)