(Geniş haber) Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Özlem YURTÇU KARABULUT – Burçak BOZKUŞ – Güven USTA – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. İlk dozu 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

14 Ocak’ta ilk doz koronavirüs aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına bugün ikinci doz yapılıyor. 13 Ocak’ta Bilim Kurulu üyeleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı. 14 Ocak’ta ise sağlık çalışanları için aşılama başladı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bugün ise 2. doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde de sabah 08.30 sıralarında başlayan aşılama gün boyunca devam edecek.

2 bin 500 sağlık çalışanının aşılandığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, ikinci doz uygulamalarına da ilgi yüksekti. Sabah erken saatlerde başlanan aşılamalar sırasında sağlık çalışanları özel hazırlanmış aşı odalarında aşılarını yaptırdı. Türkiye’nin en büyük pandemi merkezi olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde sağlık personeli aşılamalarının birkaç gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi ve reanimasyon bölümünde Yoğun Bakım Uzmanı olarak çalışan Dr. Selda Tekin de ikinci doz aşısını olan sağlıkçılardan biriydi. Dr. Tekin, ilk dozdan sonra herhangi bir yan etki yaşamadığını, en büyük yan etkinin mutluluk olduğunu söyleyerek “Çok mutlu bir gün bizim açımızdan. Artık ışık iyice göründü diyebiliyoruz. İlk doz aşımı yaptırdıktan sonra herhangi bir yan etki yaşamadım. Burada bütün hastane, bir aradayız. Bütün yan etkileri paylaşıyoruz. Hastanede de ciddi bir yan etki yaşayan herhangi bir arkadaşımız olmadı. Korunmaya tabii ki devam edeceğiz. Aşı olduk diye maske mesafe kurallarını bir kenara atmayacağız. Koruma kalkanımız bir kat daha arttı diyeceğiz” şeklinde konuştu. Kardiyoloji Servisi’nde Sorumlu Hemşire olarak çalışan Gizem Kayalar ise asıl rahatlamayı ikinci dozdan 15 gün sonraki antikor seviyelerini gördüklerinde yaşayacaklarını söyleyerek duygularını şöyle ifade etti. “Heyecanla antikorlarımızın oluşmasını bekleyeceğiz 15 gün sonra. Biz yine aynı şekilde koruma tedbirlerimize de devam edeceğiz. İlk aşıdan sonra hafif nezle gibi bir kırgınlığım oldu sadece, bir de kolumda hafif bir ağrı oldu. başka önemli bir yan etki yaşamadım.”

“YAN ETKİ YOK, AŞILANANLARDA KOVİD’E YAKALANAN OLMADI”

Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, bugün itibariyle ilk dozunu yaptırmış 2 milyon 200 bine yakın sağlık çalışanının ikinci doz aşılamalarına başladıklarını söyleyerek “Biz kendi hastanemizde 2 bin 500’ün üzerinde sağlık çalışanı aşılamıştık 2-3 gün içerisinde. Bugün de onların tekrar başvurması ile ikinci dozlarını yapıyoruz. Sevindirici olan, bir ay geçmesine rağmen ciddi bir yan etki yaşayan arkadaşımız olmadı. Ama daha da önemlisi ilk dozdan sonra Kovid’e yakalanan sağlık çalışanımızın olmaması” dedi.

“İL VE İLÇELER KENDİ KURALLARINI BELİRLEYEBİLECEK”

Yeni mutasyonların ülke olarak salgınla mücadele şeklini de değiştireceğine işaret eden Doç. Dr. Yiyit, “Bunun nereye gideceği ve bizi nasıl etkileyeceği önemli. Artık ülke olarak lokal ve yerinde çözümleri göreceğimiz günlere doğru gidiyoruz. Bundan sonra belki de iller ve ilçeler kendi kararlarını kendisi, kendi rakamlarına göre belirlemeye başlayacak. Türkiye’de en büyük Kovid hastanelerinden birisi Feriha Öz Acil Durum Hastanesi biliyorsunuz. Şu anda yatan hasta anlamında en düşük rakamları gördüğümüz günlerdeyiz. Ayaktan hasta oranımızda bir miktar artış var ama bunun sağlık sistemine yükü ne zaman başlayacak, yatan hasta sayılarında artış olursa. Şu an sağlık sistemine yük teşkil edecek bir değişiklik henüz yok. Ama bu yeni mutasyonla ilgili hastanelerde yeni tedbirler alındı. Yeni kitler dağıtıldı. Mutant olduğunu düşündüğümüz pozitif örnekler, tekrar bu yeni PCR testleriyle çalışılıp pozitifse Bakanlık tarafından takibe alınıyor” dedi.

“MUTASYON TAŞIYAN VAKALARIN TEMASLILARINA DA 10. GÜN TESTİ”

Özellikle İngiltere mutasyonunun yakından izlendiğini vurgulayan Doç. Dr. Yiyit, temaslı takibinin de farklı uygulanacağını söyledi ve ekledi: “Yapılan PCR’larda yüksek pozitiflik veren vakalar, yani mutasyon olduğunu düşündüğümüz vakalar tekrar ayrı bir kitle çalışılıyor. Bunlar da pozitif çıkanlar ise genomik incelemeye gidiyor ve pozitif çıkmış mutasyon virüsü taşıdığı belirlenen vakaların filyasyon takipleri de diğer Kovid vakalarından biraz daha farklı yürütülüyor. Öncelikle bunlarda karantina süreçlerine maksimum düzeyde dikkat edilmesi isteniyor. Virüsün temasını minimum düzeyde tutabilmek için, bu kişilerin temaslarının da sıkı bir şekilde karantinada kalması sağlanıyor. Diğer vakalardan farklı olarak 10’uncu günde hem kişinin kendisi, hem de temaslılarına PCR testi tekrar yapılıyor ve negatiflik görülmeden karantina sonlandırılmıyor.”

“BU HASTALIK İÇİN DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEĞİZ”

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve 2.doz aşıyı olan Şengül Güney, “En azından bu hastalık için daha güçlü hale geleceğiz. Hastaneye güvenle gelebileceğiz. Onun için 2. dozu olduğum için çok mutlu ve güvende hissediyorum. İlkinden sonra herhangi bir reaksiyon hissetmedim. Gayet rahat geçti süreç. Şu anda da gayet iyi hissediyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar” dedi. Aşı olan Genel Cerrahi Uzmanı Berk Gökçek ise, “Çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. İlk dozu da olmuştuk. Herhangi bir sıkıntı olmadı. İnşallah faydasını görürüz ve bu olay biter. Virüsten kurtuluruz. Tek istediğimiz o. Başka bir dileğimiz yok” diye konuştu.