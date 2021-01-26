(Geniş haber) Eyüpsultan’da dehşet: Anne ve kardeşini ellerini bağladıktan sonra öldürdü

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ – İstanbul DHA

Eyüpsultan’da bir kişi anne ve ağabeyinin ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Olay dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Park Üstü Sokak’ta 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70) ile süre tartıştı. Tartışmanın ardından Uğur Biroğlu annesi ve ağabeyini ellerinden bağladı. Uğur Biroğlu, daha sonra elleri bağlı annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğlu, öldürdüğü annesinin ve ağabeyinin başında bekledikten sonra polise giderek teslim oldu. Uğur Biroğlu’nun teslim olmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek olayın gerçekleştiği eve geldi. Eve gelen ekipler kapıyı açamayınca çilingirle kapı açıldı. Sağlık ve polis ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemede Mesut Biroğlu ve Şükran Biroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ağabeyi ve annesini öldüren Uğur Biroğlu’nu gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Şükran Biroğlu’nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

“TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORDU”

Binada oturan Hakan Kısa, “Madde bağımlısıydı. Madde kullanıyordu. Annesiyle sorunları vardı. Bir anda cinnet geçirmiş. Ağabeyi ve annesini öldürmüş. Tedavi görmek istiyordu. Bize gelip tedavi olmak istediğini söylüyordu. Kendi gidip teslim olmuş. Kapıyı kilitleyip anahtarı da atmış. Komşumuzdu. İyi insanlardı” dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.