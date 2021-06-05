(Geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belası tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur 

Gülseli KENARLI – Hüseyin ÇAKMAK / İstanbul, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimat verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, bu şu niye yapmıyor demeyeceksiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonu sağlayacaksınız, üniversitelerle el ele vererek başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç’te yaptık mı? Yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, bisiklet yolları ve atık su arıtma tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Millet Bahçeleri toplu açılış töreni Pendik Millet Bahçesi’nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, “Toplamda 814 milyon lirayı bulan millet bahçesi, atık su arıtma tesisi, atık getirme tesisi ve bisiklet yolu halkın istifadesine sunuldu. Muğla’daki 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan’da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak’ta 120 koruma izleme alanı ile Kastamonu’da doğu çınarı ve Mersin’de zeytin olarak 84 anıt ağaçla ilgili çalışmaların resmi açılışı da bu törenle gerçekleştirildi” dedi.

“80 MİLLET BAHÇESİ ŞU ANDA YAPIM AŞAMASINDADIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür. Daha 20 yıl öncesine kadar pek çok şehrimizin yakasına yapışan hava kirliliği sorununun ülke genelinde önemli ölçüde azaltılmasında doğalgazın yaygınlaştırılması yanında açtığımız parkların ve bahçelerin büyük rolü olmuştur. Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz. Ülkemizin tamamında toplam 56 milyon metrekarelik bir alanı bulan 324 millet bahçesi yapmak için kollarımızı sıvamıştık. Bugüne kadar 61 millet bahçesini tamamlayarak hizmete sunduk. 46 ilimizde 10 milyon metrekarelik bir alana sahip 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasındadır. Ayrıca ülke genelinde 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalarımız da proje ve ihale safhasındadır” diye konuştu.

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“BİTİRECEK YENİ BİR PROJEYİ DE ZONGULDAK’TA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çoğu şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecektir. İşte dün Uzun Mehmet Camii’ni açtık. Ama Uzun Mehmet Camii’ni açmakla kalmadık, şu anda burada Uzun Mehmet Camii ile birlikte tüm oradan itibaren Karadeniz sahilini adeta bir kordon boyu olarak bitirecek yeni bir projeyi de Zonguldak’ta hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“AĞAÇLANDIRMADAKİ FAALİYETLERİMİZİ DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görevi devraldığımda kentte ağaç yoktu. Bütün yolların kenarlarını, orta refüjleri ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı, onun için tüm bizim için ağaçlandırma merkezlerinden tutun ithale varıncaya kadar ağaç ithal ederek bu noktada 10-15 yaş grubundan ağaçlarla İstanbulumuzun yol kenarlarını bu ağaçlarla tamamen döşedik ve bir anda İstanbulumuz ağaçlandırılmış oldu. Bu anlayışla geçmişte şehir merkezlerindeki alanları, vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilin tamamında şehirleri çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk. Çevre bizim işimiz. Yeşil bizim işimiz. Biz bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacak, bu noktada özellikle ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız” dedi.

“EDİRNE’DEN BİSİKLETE BİNEN BİR VATANDAŞIMIZ HAKKARİ’YE KADAR GÜVENLİ VE KOLAY BİR ŞEKİLDE GİDEBİLECEKTİR”

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şehirlerdeki insanların hayat kalitesini artıran hizmetler arasında görüyorum. Bilhassa büyükşehirlerde fiziki hareketleri giderek azalan insanların sağlıklarını korumak ve trafik yükünü azaltmak için bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Konya’nın bu noktada bir örnek. Giderek yaygınlaştırdıkları bisiklet yolları sayesinde bu aracı tercih eden insanlara kesintisiz ulaşım imkanı sağladık. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı’nı tamamladığımızda Avrupa bisiklet ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız. Planın tamamlanan güzergahlarıyla ilgili uygulama projelerinin önemli bir kısmını bu yaz aylarına yetiştirmeye gayret edeceğiz. Proje tamamlandığında Edirne’den bisiklete binen bir vatandaşımız Hakkari’ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde gidebilecektir.”

KATI ATIK VE SU ARITMA TESİSLERİ

Erdoğan, “İnsan ve çevre sağlığının korunmasında kritik öneme sahip katı atık toplama tesislerini de ülke genelinde yaygınlaştırdık. Kuraklığın giderek daha büyük bir tehdit halini aldığı şu dönemde yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı korumanın önemi artıyor. Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri olan çöplerden yayılan metan gazı ve karbondioksit emisyonlarını inşa ettiğimiz katı atık toplama tesisleriyle kontrol altına almayı başardık. Aynı şekilde biliyorsunuz Kartal, Pendik burada da yine metan gazı çöp depolama alanlarıyla bir tehdit vardı ve bu tehditten de Pendik’imizi, Kartal’ımızı yine biz kurtardık. Şimdi oralarda konutlar var. Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15’ten 90’a yükselttiğimiz katı atık toplama tesislerimiz nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor. İnsan sağlığını koruma ve suyun kirlenmesini önlemede bir diğer önemli yatırımımız atık su arıtma tesisleridir. Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin sayısını 145’ten 1170’e çıkartarak belediye nüfusunun yüzde 90’ına hizmet verebilir hale getirdik. Gelişen teknoloji sayesinde artık atık suyun pek çok farklı alanda kullanılma imkanı doğmuştur. Bu yöndeki yatırımları ve çalışmaları da destekliyoruz” diye konuştu.

“MÜSİLAJ BELASINDAN DENİZLERİMİZİ KURTARACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde Marmara’da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye bunu yapmıyor, İzmir niye yapmıyor, Konya bunu niye yapmıyor, şu niye yapmıyor, bu niye yapmıyor?’ demeyeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonuna alacaksınız, üniversitelerle beraber el ele verip bütün başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç’te yaptık mı? Yaptık. Haliç’i nasıl temizlediysek ki daha büyük bela idi, inşallah müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. Tabii benim korkum şimdi bu Karadeniz’e yayılır, Karadeniz’den bir de Marmara’ya bunun bir girdisi olursa bela büyüktür. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Tabii iklim değişikliği sebebiyle deniz suyu sıcaklığındaki artışın da bu tabloda önemli bir payı var. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara’nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde şu anda denetimlerini sürdürüyor. Müsilaj istilası ancak belediyelerden üniversitelere ve özel sektörümüze kadar tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur. Hazırladığımız eylem planıyla tüm kurumlarımızın katkısını alarak bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“KÖYLERDE NİCE MEDENİ İNSANA RASTLARKEN, ŞEHİRLERDE DE NİCE VAHŞİNİN KOL GEZDİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ”

Erdoğan, “Eşref-i mahlukat sıfatıyla insanın en başta gelen görevi de Allah’ın emanetleri olan tabiata, hayvanlara, canlı, cansız diğer tüm varlıklara müşfik davranmak, onlarla uyum içerisinde hayatını sürdürmektir. İnsanla çevre arasındaki bu ilahi ölçü şehirleşme anlayışımızın da özünü oluşturur. Şehirde yaşayanın ‘medeni’, şehir dışında yaşayanın ‘vahşi’ olduğu anlayışı bize ait değildir. Tam tersine bizde vahşi, nerede yaşarsa yaşasın vahşidir. Medeni de aynı şekilde nerede yaşarsa yaşasın medenidir. Bir başka deyişle yaşadığı çevreye saygısı ve üretimiyle değer katan insan hayatını nerede sürdürürse sürdürsün medenidir. Buna karşılık yaşadığı çevreyi tüketen, kirleten, çirkinleştiren, sadece alan ama ona hiçbir şey vermeyen kişi de nerede yaşarsa yaşasın medeniyet dairesinin dışında demektir. Köylerde nice medeni insana rastlarken, şehirlerde de nice vahşinin kol gezdiğini görebiliyoruz. İçtiği sudan soluduğu havaya, kopardığı bitkiden tükettiği yiyeceğe kadar her konuda emanet bilinciyle, kul hakkı şuuruyla hareket eden insanlardan oluşan bir toplumda diğer pek çok araz gibi, çevre sorunu da olamaz. Rahmetli bir hocam şöyle derdi; ‘Arabasında giderken içtiği sigarayı kalkıp da arabasının penceresinden dışarı atıyorsa o bir çevre katliamı yapıyor demektir.’ İnceliği görüyor musunuz? ‘Sigarasının paketini atıyorsa o bir çevre katliamı yapıyor demektir.’ Affınıza sığınıyorum, ‘Eğer giderken yolun kenarına tükürse bile o bir çevre katliamı yapıyor demektir.’ İşte biz böyle bir medeniyetten geliyoruz. Şehirlerimize de bu anlayışla bakmamız şarttır” dedi.

MAKAS DİYALOGU

Erdoğan konuşmasının ardından tek tek açılış yapılacak şehirlere bağlandı. Erdoğan bağlantı sırasında, açılışı yapılan tesislerde bulunan çocuklara kurdele kesmek için makas verilmediğini görünce, yarın çocuklara makas dağıtılmasını istedi. Erdoğan bu sırada cebinden bir çakı çıkradı ve Samsun’da bağlantı yaptığı ekiplere göstererek Samsun Valisi Zülfikar Dağlı’ya seslendi. Erdoğan, “Bu doğal makas, üstünde ay yıldız var ve maharetleri de çoktu” dedi.

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