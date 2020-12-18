(Geniş haber) Çatalca’da bir kişi 30 metrelik kuyuya düştü

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMECİ / İSTANBUL (DHA) ÇATALCA’da bir kişi yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Ekipler arazi şartları sebebiyle araçların giremediği yere yürüyerek geldi. Yaralı kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan bir arazide yaşandı. Araziye 3 arkadaşıyla birlikte gelen Hüseyin Sağlam, yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Hüseyin Sağlam’ın arkadaşları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçların giremediği araziye yürüyerek geldi. Kurulan sistemle bir itfaiye eri kuyuya girdi. Sağlam, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından düştüğü kuyudan kurtarıldı. Kurtarılan yaralı pikaba konularak ambulansa taşındı. Öte yandan jandarma ekiplerinin daha önceden bu kuyularda define araması yapan kişileri yakaladığı öğrenildi. 4 kişinin de define aramak için buraya geldiği iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

