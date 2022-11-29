Geniş haber// Beykoz’da yangın: Duman Boğaz’da bir çok noktada görüldü 

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Murat KORKMAZ – Ali Kerem BENGİ – Nedim BAYHAN-Burak KESKİNCİ / İSTANBUL DHA – BEYKOZ Anadolu Hisarı’nda bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangında yükselen duman İstanbul Boğazı’nda bir çok noktada görüldü.

Beykoz Anadolu Hisarı’nda saat 13.00 sıralarında 2 katlı restoranda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedende çıkan yangında alevler restoranı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman İstanbul Boğazı’nda bir çok noktada görüntülendi. Yangın yaklaşık 45 dakika süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar devam ederken ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Komşu restoranda güvenlik olduğunu belirten Ayhan Ünal, “Bir anda alevleri görünce yolu kestim. Vatandaşlara yardım ettik. Benim duyduğum kadarıyla içeride çalışan kaynak ustası sebebiyle yangın çıktı. Yaralanan kimse olmadı” dedi.