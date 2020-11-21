(Geniş haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki eylem trafiğe neden oldu

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan bir grup işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yapmak istedi. Gruptakilerden iki kişi intihar girişiminde de bulunurken, gruptakiler gözaltına alındı. Eylem nedeniyle köprüde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Çalıştıkları firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen bir grup eylem yapmak istedi. Köprü üzerinde grubu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptan iki kişi köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler, intihar girişiminde bulunan iki kişinin de aralarında olduğu gruptakileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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