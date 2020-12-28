(Geniş haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki kaza trafik yoğunluğu oluşturdu 

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- 15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte meydana gelen trafik kazası uzun araç kuyruklarına neden oldu. Köprü girişindeki kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza nedeniyle bir araç yan yattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi. Trafikte Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçişte uzun araç kuyrukları oluştu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan trafiği yönlendiren ekipler diğer yandan olay yerine çekici çağırdı. Kaza yapan ve yan yatan otomobil düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi. İki otomobil de çekiciye konularak götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza yapan araçların kaldırılmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu devam ediyor.