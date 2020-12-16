Gene dövizinizi satın dedi

Mart 2015’de Gaziantepte konuşan Erdoğan STK’lara ve işadamlarına sesleniyorum. Sakın dolar alarak köşeyi dönerim gibi bir yaklaşım içine girmeyin. Duvara çarparsınız. Dere yatağında akar.” demişti.

2015 yılında Dolar/TL kuru 2 lira 58 kuruş seviyesindeyken faiz lobisinin harekete geçtiğini iddia eden Erdoğan, “Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilir” demiş ve vatandaşlara dolarlarını satmalarını tavsiye etmişti.

Aralık 2016 tarihinde Dolar/TL kuru 3,59 seviyesini aşarak rekor tazelemişti. Ankara’da Otonomi otomotiv ticaret merkezi açılışında konuşan Erdoğan, “Döviz meselesi çıkardılar dolar şöyle oldu böyle oldu. Yastığının altında doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL’ye dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır” diye konuşmuştu.

2018 Ağustosunda Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklamış ve konuşmasının sonunda “Ekonomi ile ilgili söylenenlere, sağa sola koşanlara bakmayın” diyen Erdoğan, bir kez daha ‘yastık altındaki altınları ve dövizi bozdurun’ çağrısı yapmıştı. Erdoğan salondan gelen “Bizde yok ki” yanıtına, “Ben de olanlara sesleniyorum zaten” karşılığını vermişti.

10 Ağustos 2018 tarihinde Erdoğan Bayburt’a gitmiş Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış töreninde konuşmuş ve “Dolar bizim yollarımızı kesemez. Yastığının altında doları, eurosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır” demişti

Erdoğan, Kasım 2019 tarihinde AK Parti’nin Meclis grup toplantısında konuşmuş ve “Tüm milletime sesleniyorum bırakın doları moları, paramıza dönelim. TL kaybettirmiyor artık. TL’ye dönelim milliliğimizi yerliliğimizi burada da gösterelim.” demişti.

En son olarak da salgınla mücadelede yeni ekonomik tedbirlerin açıklandığı basın toplantısında Erdoğan “halkımızı TL’ye dönmeye çağırıyorum” dedi…

Ben Erdoğan ve ekibinin kaç defa vatandaşları dövizlerini bozdurmaya çağırdığını hatırlamıyorum, hatırlayan varsa da beri gelsin söylesin…

Döviz tevdiat hesaplarındaki seyre baktığımızda bu çağrıların vatandaşa hiç etki etmediğini, her bu tip çağrı sonrasında hem kurlarda ve hem de döviz tevdiat hesaplarında yeni rekorlar kırıldığını görüyoruz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayınladığı verilere göre Yurt İçinde Yerleşiklerin Yabancı Para Mevduatları (özel ve tüzel kişilerin toplamı) 2 Ocak 2015 tarihinde 140,3 milyar dolar iken 4 Aralık 2020 tarihinde 231,2 milyar dolara yükselmiştir. İktidarın söylemlerini kimsenin kaale almadığı bu veriler ile açıkça görülmektedir.

Kimin ne kadar yastık altı dövizi olduğunu ise elbette bilmiyoruz. Dahası yastık altında bulunan altın hakkında da herhangi bir kaydi bilgimiz yok, elimizde sadece bazı tahminler var. Hangi Türk vatandaşının yurt dışında ne kadar dövizi var bunun ise ortada sadece dedikodusu dolaşıyor, net bir bilgi yok…

Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türk vatandaşlarının ne Türk Lirasına, ne Türk ekonomisine ve nede Türk Lirasını yöneten iktidara hiçbir şekilde güvenmediğini görmekteyiz.

Bu çok büyük bir sorundur, iktidar bu güven sorununu aşamadığı müddetçe ekonomiyi hiçbir şekilde yönetemez. Hatta iktidarın söylediklerinin tam tersini yapanların daimi olarak her seferinde kazandıklarını gözlemleyen iktidarı dinleyen azınlık da iktidara kulak vermez olur.

Türk ekonomisi çok paralı bir ekonomidir; aynı anda hem Türk Lirası, hem döviz ve hem de altın tedavüldedir. İnanmazsanız bir lokantaya gidin ya da taksiye binin dolar ya da euro ile hesabı ödemeye çalışın, bırakın reddedilmeyi doları alan esnafın gözünün parladığını göreceksiniz.

Daha da vahimi uzun vadeli sözleşmelerde ve borç ilişkilerinde Türk Lirası hiçbir şekilde geçerli bir para birimi değildir. Akraba, eş dost arasında bile borç alışverişi kimseye haksızlık olmasın diye döviz yahut da altın üzerinden yapılır. Bu manada baktığınızda döviz ve altın yaşamın her alanını kapsayan para birimiyken Türk Lirası aynı yeterlilikte değildir.

Erdoğan esnaflıktan gelme, bütün bu dediğim gerçekleri bilmemesi mümkün değil lakin ne yapsın oturduğu makamın gereği kimsenin dinlemeyeceğini bile bile bu tip söylemlerde bulunmak zorunda kalıyor herhalde.

Türk Lirasının değerini korumak bu paranın güç ve itibarını arttırmak lafla, söylemle mümkün değildir. Bunun için üretim gücü gerekir, devamlı cari açık vererek borçla ayakta kalmak zorunda olan bir ekonominin parası hiçbir zaman değerli olmaz.