Genç’te gönüllüler sokak hayvanları için kışlık barınak yaptı

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, gönüllülerden oluşan Genç İçin Bir Saat Derneği üyeleri, ilçede hayvan barınağının olmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla hayvan barınağı inşa etti. Dernek üyesi Anıl Korkut, “Kış şartlarında başlarını sokabilecekleri, yiyecek bulabilecekleri bir yer sağlıyoruz. Sonrasında da sahiplendirme yöntemi ile belge karşılığında sahiplendiriyoruz” dedi.

Genç ilçesinde her sektörden gönüllü insanın bir araya gelerek 2019 yılında kurduğu Genç İçin Bir Saat Derneği, çevre temizliği, sokak hayvanlarının beslenmesi gibi faaliyetlerin ardından, ilçede olmayan hayvan barınağını yapmak için kolları sıvadı. Dernek üyeleri, kendilerine tahsis edilen 2 dönümlük arazide hayvan barınağı yapımına başladı. Büyük bölümü tamamlanan barınak, kışların soğuk geçtiği ilçede sokak hayvanlarına yuva oldu. 30’a yakın hayvana ev sahipliği yapan barınak, tam kapasiteye ulaşınca 100 ile 150 hayvanın barınabileceği bir alan haline gelecek.

‘HAYVANLARIN BARINMA VE YİYECEK İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ’

Dernek üyesi Anıl Korkut, henüz tamamlanmamasına rağmen dernek üyeleri ile gönüllülerin bağışları ile aldıkları mamalarla sahipsiz sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, “Yarısını bitirdik. Yaklaşık 25 kulübemiz var. Buradan 100- 150 sokak hayvan yararlanacak. Çalışmalarımız devam ediyordu. Kış ve maddi sorunlardan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Bir süre sonra toparlanıp tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Kış şartlarından kötü etkilenen sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Barınak, tam anlamıyla bittikten sonra da ilgili kurumlara barınağımızı teslim etmeyi planlıyoruz. Buraya genelde terk edilmiş hayvanlar getiriliyor. Anneleri ölmüş köpek yavruları getiriliyor. Burada bakım, barınma ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kış şartlarında başlarını sokabilecekleri, yiyecek bulabilecekleri bir yer sağlıyoruz. Sonrasında da sahiplendirme yöntemi ile belgeler karşılığında sahiplendiriyoruz” diye konuştu.

‘BİRKAÇ KİŞİ İLE BAŞLADIK, YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞTIK’

Dernek faaliyetlerinin gönüllüler ile birlikte yüzlerce kişiye ulaştığını ifade eden Korkut, şunları söyledi:

“Dernek olarak başka projelerimiz de olacak. Buradaki çalışmalar bittikten sonra eğitim alanında da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bütçemiz yeterse okul ve öğrencilere kaynak kitap, tablet gibi kampanyalar yapmayı planlıyoruz. Doğaya katkılarımız da devam edecek. Birkaç kişi ile başlayıp onlarca, hatta yüzlerce kişiye ulaştık. Geçen yıl da doğada temizlik çalışmalarımız oldu ancak Covid-19 salgını nedeni ile faaliyetlerimizi sürdüremediğimiz için şimdilik vaktimizin çoğunu sokak hayvanları için harcıyoruz.”

Korkut, ayrıca derneğe mama ve barınak için yardım etmek isteyenlerin, sosyal medyadan kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

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