13.3 C
Ankara
26 Nisan 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Genco Erkal, Bursa'da kapalı gişe oynadı
Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ve usta oyuncu Genco Erkal tarafından 50 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlayan'Bir Delinin Hatıra Defteri', bu kez Bursalı sanatseverler ile buluştu.
Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ve usta oyuncu Genco Erkal tarafından 50 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlayan 'Bir Delinin Hatıra Defteri', bu kez Bursalı sanatseverler ile buluştu.
Kültür-Sanat Haberleri

Genco Erkal, Bursa’da kapalı gişe oynadı

Editör Editör

-

4
0

Türkiye’de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ve usta oyuncu Genco Erkal tarafından 50 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlayan ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’, bu kez Bursalı sanatseverler ile buluştu. 

Türkiye’de ilk olarak 1965 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahneye koyulan, ilk ve tek kişilik oyunu, Rus edebiyatçı Nikolay Gogol’ün klasik eseri ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’, Genco Erkal tarafından Bursa Nilüfer Sahnesi’nde sahnelendi. İzleyiciler salonu doldururken, usta oyuncu Genco Erkal, ayakta alkışlanarak büyük beğeni topladı. Sahnede devleşen 81 yaşındaki Erkal’ın oyunu 320 kişilik Nilüfer Sahnesi’nde kapalı gişe oynadı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikŞarkılara ‘işaretleri’ ile hayat verecekler
Sonraki İçerikKarnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Kültür-Sanat Haberleri

Şarkılara ‘işaretleri’ ile hayat verecekler

Editör -
İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İKÜ İşaret Dili Korosu, işitme engelli bireylere destek sağlamak amacıyla 30 Nisan Salı günü Akıngüç Oditoryumu Sahnesi’ne çıkacak.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Haluk Şahin’in kitabının İngilizcesi raflarda

Editör -
Gazeteci-yazar Haluk Şahin'in Türk diplomatlara yönelik ilk suikastları ele alan "Unutulmuş Bir Suikastın Anatomisi" adlı kitabının İngilizce çevirisi "The Hate Trap" adıyla Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

‘Hikaye Çin’de Geçiyor’un galası yapıldı

Editör -
Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden eserlerin sunulduğu “Hikâye Çin'de Geçiyor" seçkisinin galası İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Hindistan’da bir modaevinde klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Hindistan’da yangın, modaevini küle çevirdi

Editör -
Hindistan’da bir modaevinde klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Iowa Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı uzun süren araştırma sonuçlarına göre, kahvaltı etmeyenlerin kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetme oranı, hergün kahvaltı edenlere göre yüzde 87 daha fazla.

Kalp sağlığı için büyük risk

beyin implantı

Konuşamayanlara umut olacak yeni beyin implantı

Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay'ın (47) karnından ameliyatla 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.

Korkmayın Gelin Bize Destek Olun

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71