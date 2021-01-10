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Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruda, “Bakanlığımız  merkez  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Yarışma Sınavı başvuru şartları ise şöyle:

1-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48’inci  maddesinin  (A)  bendinde  yer  alan genel şartları taşımak.
2-  Üniversitelerin  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  ve  yukarıda  yer  alan  tabloda belirtilen  öğrenim  dallarından  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4-   ÖSYM   tarafından   2019   ve   2020   yıllarında   yapılan   Kamu   Personeli   Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Başvuru  şartlarını  taşıyan  adaylar,  08  Şubat  2021  (10.00)  –  15  Şubat  2021  (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda başvurularını yapabilecekler.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığıpersonel alımı
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