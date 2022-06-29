Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin’de (3)

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BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERLE PEDAL ÇEVİREREK BULUŞTU

Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere kent merkezine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Silifke ilçesine bağlı Akkum Gençlik Kampının açılışını yaptı.

Akkum Gençlik Kampı önünde kendisini bekleyen gençlerle birlikte bisiklete binen Bakan Kasapoğlu, pedal çevirerek kampa girdi. Bakan Kasapoğlu, Akkum Gençlik Kampı’nda ilk olarak gençlik merkezleri ve yurtlardaki el sanatları ürünleri sergisini ziyaret etti. Daha sonra Silifke Belediyesi Halk Oyunları Grubu’nu izleyen Bakan Kasapoğlu, farklı şehirlerdeki gençlik kampına canlı bağlantı yaptı. Denizde yelkenlilerin, katamaranların geçişini ve jet-ski gösterilerini izleyen Bakan Kasapoğlu, ardından gençlerle buluştu.Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burası gençlerimizin arasındaki kardeşliği ve arkadaşlığı pekiştireceği bir yer olacak. Akkum Gençlik Kampımız 81 ilimizdeki tüm gençlerimize hayırlı olsun. 2002’de Türkiye’de sadece 4 adet kamp vardı. Biz bu sayıyı 43’e çıkardık. Mevcut dört kampı da yeni baştan yaptık. Avrupa’nın en nitelikli alt yapısını hep birlikte inşa ettik. Gençlerimiz için tamamen ücretsiz yaptık. Avrupa’da buna benzer çalışmalar var. Bu çalışmalara baktığımızda çok kısıtlı imkanların olduğunu görüyoruz. Çok ciddi kısıtlı imkanlarla ve ücretlerle gençlerine sunuyor. Türkiye’nin 2002’den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun engin vizyonuyla her alanda büyük bir ivme yakaladık. Gençlik çalışmaları ve sporla da bu alanda en güçlü kazanımları gerçekleştirdik. Ülkemizin demokrasi mücadelesindeki geçtiği yılları hatırlatması açısından önemli bir çalışma var. O mekanı da günübirlik çalışmalarımızla ve gezilerimizle gençlerimizi tüm Türkiye’den oraya götüreceğimizi bu demokrasi mücadelemizde gelinen noktayı ve fedakarlıkları da gençlerimize anlatacağız.”

Program milli sporcuların yüzerek Bakan Kasapoğlu’na bayrak teslimi etmesi ve kampın açılışı ile son buldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na Silifke ziyaretinde Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin milletvekilleri, Özkan, Silifke Kaymakamı Abddullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, siyasi parti temsilcileri eşlik etti. (DHA)

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