Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis’te (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ, GENÇLERLE BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, belediye ziyaretinin ardından cuma namazını kılmak için Ulu Camii’ne geçti. Namazdan sonra çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Bitlis ile özdeşleşen kahvede gençlerle çay içerek, sohbet etti. Esnaf ziyareti kapsamında karşılaştığı gençlere ve çocuklara kitap, futbol ve basketbol topu ile satranç takımı hediye eden Kasapoğlu, 8 Ağustos Stadyumu’nu da gezdi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, Bitlis’in genç ve dinamik nüfusa sahip olduğunu söyledi. Kasapoğlu, Bitlis’in çok kısa vadede spor turizmi destinasyonlarından bir kent olacağını anlatarak, şöyle konuştu:

“Bitlis hepimizin bildiği gibi genç ve dinamik nüfusa sahip müstesna vilayetlerimizden bir tanesidir. Bu doğrultuda tabi ki hem gençlik alanında hem spor alanında mükemmel bir potansiyeli ve zenginliği barındırıyor. Bu noktada bizim de özellikle tüm branşlara hitap eden hem tesisleşme çalışmalarımız hem de faaliyet çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle hem mevcut yatırımların hem bundan sonraki planlamalarımızı masaya yatırdık. Atletizmiyle futboluyla basketboluyla yüzmesiyle tüm Bitlis’e bu manada erişimi kolaylaştırma adına önemli yatırımlar yapıyoruz. İnşallah kısa sürede bunları da Ankara’da imzalayacağız. Semt sahaları ile sadece futbol değil basketbol, voleybol, tenis ve bununla birlikte yüzmedeki çalışmalarımız özellikle devam edecek. ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ kampanyasına Bitlisliler özellikle gençler olmak üzere bu rakamı yukarılara taşıyacağız. Tabi Bitlis’in tesisleşme noktasında örneğin; bu stattayız burası ile ilgili başka bir projemiz var. Stadımızı bir başka bölgeye taşıyoruz ve bununla birlikte 1500 kişilik spor ve antrenman salonlarımızı kazandıracağız. Hem Bitlis’e hem de ilçelerimize butik gençlik merkezlerimizi kazandıracağız, gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Gençlerimiz orada hem kendilerini geliştirecekler hem eğlenecekler hem de spor yapma imkanı bulacaklar. Bütün bunlarla birlikte Bitlis’i kış sporları noktasında zenginliği özellikle bu görmüş olduğumuz bu güzel potansiyeli, bunu hem spor turizmi açısından hem de kayak sporu açısından çok ciddi şekilde projelerle zenginleştireceğiz. Bu manada da Bitlis çok kısa vadede spor turizmi destinasyonlarımızdan bir tanesi olacak. İnşallah spordaki çıtayı tüm ülkemizde yukarılara taşıdığımız gibi Bitlis de bu anlamda öncü illerden biri olacak.”

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından milli atlet Saffet Elkatmış’ı evinde ziyaret ettikten sonra AK Parti Bitlis İl Başkanlığı’na geçti.

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