Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde gençlerin yaşadığı sıkıntılara ve zorluklara dikkat çeken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl konuya ilişkin bir rapor hazırladı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 sürecinde gençlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir rapor hazırladı. Özellikle üniversiteye giriş sınavının tarihinde yaşanan karmaşa, uzaktan eğitim ile ilgili sıkıntılar, eğitimin içine düşürüldüğü durum, önüne geçilemeyen işsizlik ve iş bulabilenlerde güvencesiz çalışma koşulları gibi konulara yer verilen raporda çarpıcı veriler paylaşıldı.

Rapora göre genç işsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde üniversite mezunu her 3 gençten 1’inin işsiz olduğu belirtildi. Son 6 yılda üniversite mezunu işsizliğin artış gösterdiğine dikkat çeken rapor, çalışmakta olan gençlerin de güvencesizlik kıskacında olduğunu vurguluyor.

AKP iktidarının gençliğe yönelik politika üretemediğini ve salgın sürecinde gençlerin yaşadığı sorunların arttığını belirten CHP’li Bingöl, “Sosyal devlet anlayışının ortadan kayboluşu felaket süreçlerinde iyice ortaya çıkmaktadır. Yaşanan pandemi süreci bu açıdan büyük önem taşımaktadır. En ufak bir salgın, doğal afet, kriz ile yıkılan bir sistem inşa eden iktidar, ülkenin gençlerini ve onların geleceklerini adeta pamuk ipliği ile elinde tutmaktadır. Halbuki bu ülkenin gençliği, sağlam politikalar ile güçlü bir sistemi hak etmektedir.” diyerek raporda şu verilere yer verildi:

Her 3 Üniversite Mezunu Gençten 1’i İşsiz

Rapora göre “Gençliğin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri işsizlik. Türkiye’de 2020 yılının Şubat ayı itibariyle genç işsizliği yüzde 24.4. Son 6 yılda ise genç işsizliği yüzde 7 oranında arttı.

Özellikle üniversite mezunu genç işsizliği hızla artıyor. 2020 yılında üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranı yüzde 32. Son 6 yılda üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranı yüzde 10 oranında arttı. Her 4 gençten biri ve her 3 üniversite mezunu gençten biri işsiz durumda. Çalışan gençlerin ise neredeyse yarısı kayıt dışı olarak çalışıyor.” denildi.

Borçluluk tepkisiz bir gençliğin oluşumuna zemin hazırlıyor

Rapora göre, 2000’li yıllarda güvencesiz çalışma koşullarıyla mücadele eden gençler bir de borçluluk yükünün altındalar. Bu borçlan(dır)ma hem ekonomik hem de siyasi olarak gençleri baskı altına alıyor. Borçluluk hali, çalışma hayatına yeni atılan gençlerin ses çıkaracağı, tepki göstereceği durumlarda sesini kısıyor; tepkisiz ve zayıf bir işçi sınıfı ve gençlik oluşumuna zemin hazırlıyor.

Borçlarını ödemeyen öğrencilere e- haciz uygulanıyor

2018 yılı itibarıyla 403 bin öğrenci burs, 1 milyon 259 bin 193 öğrenci ise öğrenim kredisi alıyor. Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilirken, öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrencinin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Borçlarını ödeyemeyen öğrencilere ise e-haciz uygulanıyor.

Gençler atanamadığı için canına kıyıyor

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Sadece son 8 yılda 2073 genç iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2012 yılında 164 genç iş cinayetlerine kurban giderken, 2019 yılında bu sayı 246’ya çıktı. Ayrıca işsizliğe bağlı genç intiharları da hızla artmakta. İşsiz olduğu ya da atanamadığı gerekçesiyle gençler canlarına kıyıyorlar.

Türkiye’de geçim sıkıntısı sebebiyle yaşanan intiharlar da hızla artıyor. 15-34 yaş arasında yaşanan geçim sıkıntısı kaynaklı intiharlar incelendiğinde 2003-2018 yılları arasında 1274 gencin intihar ettiği görülüyor.

Fakülte sayısı artıyor eğitim kalitesi düşüyor

Rapora göre, Türkiye’de, 2006 yılından itibaren üniversite sayısında hızlı bir artış yaşandı. Fakat üniversite sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmıyor. Türkiye’de 129 devlet üniversitesi, 75 vakıf üniversitesi ve 4 tane vakıf meslek yüksekokulu var. Bu üniversitelerde toplam yedi milyon 740 binden fazla öğrenci bulunmakta; buna karşılık akademisyen sayısı 175 bin 387’de kalmakta. Buna göre 270 öğrenci başına bir profesör, 462 öğrenci başına bir doçent, 188 öğrenci başına bir doktor öğretim üyesi, 205 öğrenci başına bir öğretim görevlisi ve 151 öğrenci başına da bir araştırma görevlisi düşüyor.

Gençler, aydınlık geleceğimizin teminatı olmaya devam edecek

Özellikle 80 sonrası yaşanan ve son 18 yılda AKP ile hız kazanan neoliberal dönüşümün, sadece üretim alanını değil; üretim dışı alanı da değiştirdiğini söyleyen CHP’li Bingöl, “Gençliğin yaşadığı ekonomik, siyasal ve ideolojik sorunlar ancak bu üç ana hattın yeniden tesisi ile mümkündür. İktidarın eşitsiz politikaları ve emek üzerindeki yıkıcı etkileri sistemli ve örgütlü bir çalışma ile sona erecektir. Bu noktada cesaretle, yılmadan mücadele etmek esas kriterdir. Cumhuriyetin devrimci kültürünü miras alan gençler, aydınlık geleceğimizin teminatı olmaya devam edecektir. Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan gençlerimiz ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesidir. Gençlerin iyi eğitimli, özgüvenli, hoşgörülü, çağdaş ve Cumhuriyet değerlerine bağlı özgür bireyler olarak yetişmesi ülke açısından çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs ruhu, gençlerin düşlerinden beslenmelidir.” dedi.

İstatistikler

– Her 3 Üniversite Mezunu Gençten 1’i İşsiz

– Son 6 yılda genç işsizliği yüzde 7 oranında arttı.

– Her 4 gençten biri ve her 3 üniversite mezunu gençten biri işsiz.

– Öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrencinin 2 milyar 95 milyon lira borcu var.

– Sadece son 8 yılda 2073 genç, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

– 2003-2018 yılları arasında 15-34 yaş aralığında 1274 genç geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti.

– Türkiye’de 270 öğrenci başına 1 profesör düşüyor.