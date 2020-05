Tam da 19 Mayıs günü Türk gençliğini inceleyen çok önemli bir araştırma raporu yayınlandı, bu raporda bir çok önemli husus var lakin bana göre en dikkat çekici husus bu ülkede doğmuş, büyümüş, okumuş bir çok gencin bu ülkede yaşamak ve çalışmak istememesi, kendilerine bu ülkede bir gelecek görmemesi, çok derin bir umutsuzluğa kapılmış olmasıdır.

Bu hem ekonomimizi, hem sosyolojimizi ve hem de siyasetimizi yakından ilgilendiren çok ama çok önemli bir sorundur!

Bu ülkeyi neyin, kimin yada kimlerin bu hale getirdiğini bulup, bu sorunu çözemez isek demedi demeyin ülkemizin geleceği çok ama çok karanlıktır…

SODEV’in hazırladığı ve 19 Mayıs 2020 günü yayınladığı Türkiye’nin Gençliği Araştırması Raporunda yer alan sonuçlara göre, Türkiye’de gençlerin % 62,5’i eğer imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor.

Rapordaki en çarpıcı veri ise kendi oy verdikleri partinin yıllardır iktidarda olmasına rağmen, AK Partili gençlerin dahi neredeyse yarısının eğer imkanı olsaydı yurtdışında yaşamak istediğini ifade etmesi. Yurtdışında yaşamak isteyenlerin oranı CHP’ye oy veren gençlerde % 74,4’e, İyi Parti’ye oy verenlerde % 68,8’e, henüz oy kullanmayanlarda yine %68,8’e ve MHP’li gençlerde de % 68,6’ya yükseliyor.

Rapordaki çok çarpıcı diğer bir veri de yetenekli bir gencin başarılı olacağı ve mutlaka bir yere geleceğine ilişkin inancın gençler arasında ancak % 20,7 oranında geçerli olması. Yani gençlerin yalnızca bilgi, yetenek ve liyakat ile bir yere gelinebileceğine ilişkin inançları çok zayıf görünüyor.

Katılımcıların % 40,8’i Türkiye’de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor ve % 70,3’ü de Türkiye’de arkası sağlam bir kişinin yetenekli bir gencin önüne geçebileceğini düşünüyor.

Rapordan anlaşılan şu; gençler bu ülkede iş bulma ve çalışma koşullarının liyakat ve adalet kriterlerine uygun belirlenmediğini düşünüyor, ne kadar çalışkan, bilgili ve yetenekli olurlarsa olsunlar eğer sağlam bir dayıları yoksa geçinebilecekleri bir iş imkanına kavuşabileceklerine inanmıyor.

Bu ülkenin gençlerinin yarıdan fazlasının ülkeleri ve gellecekleri hakkında bu şekilde düşünüyor olmaları gerçektende çok endişe vericidir.

Bu kadar yüksek oranda genci, kendi ülkelerinin geleceği ile ilgili bu kadar karamsar olmaya iten ve bu kadar büyük bir güvensizlik yaratan elbette ki ülkemizde uzun zamandır uygulanan yanlış ekonomi ve eğitim politikalarıdır.

Benzer siyasetleri uygulayan, ülkede yeterince iş ve aş üretemeyen, akraba ve yandaş kayırmacılığının yüksek olduğu tüm diğer ülkelerde de durum aynıdır. Biliyoruz ki bu tip ülkelerde doğan, yaşayan insanlar kaçıp refahın, adaletin, liyakatin, özgürlüklerin, iş ve aşın olduğuna inandıkları ülkelere göç edebilmek için canlarını bile tehlikeye atıyorlar.

İktidar koltuklarında oturanların takkelerini önlerine koyup, acilen biz nerede, hangi hataları yapıyoruz ki gençlerimizi bu kadar umutsuz bir ruh haline sürüklüyoruz, onların kendi ülkelerine olan güvenlerini bu kadar örseliyoruz diye düşünmesi gerekmektedir.

Durmadan “çakıl taşı vermeyiz” edebiyatı yapanların asıl tehlikenin bu ülkenin pırlantası olan gençlerimizin kaybına yol açacak, bu topraklara bağlılığını yok edecek böyle bir gelişmeyi idrak etmesi ve ne yapıp edip durdurmayı düşünmesi gerekmektedir.

Bir ülkeyi vatan yapan üstünde birlikte yaşamak, birlikte üretmek ve birlikte bir gelecek inşa etmek isteyen insanlardır yoksa gerisi taş toprakdan öteye gitmez, insanların hep birlikte o topraklarda yaşama isteğini berhava ederseniz ortada bir vatan da kalmaz herkes bunu anlamalıdır.

Bir ülke savaşıp yanıp yıkılabilir, her bir şehri işgale uğrayıp talan edilebilir, doğal afetlere uğrayıp tahrip olabilir lakin bunlardan hiçbiri o ülkenin gençlerinin o ülkede yaşamak istememesi kadar yıkıcı ve endişe verici değildir. Bir toprağı vatan belleyen, orada yaşamak, çalışmak, üretmek isteyen gençler olursa her yanan, her yıkılan baştan yapılabilir, ekinler gene yeşerir, ormanlar yeniden büyür lakin gençler olmazsa ne bunlar olur ve ne de o toprak artık vatan.

Hatırlatayım 2. Dünya savaşından sonra yanıp yıkılan Almanya ve tepesine iki atom bombası yiyen Japonya çok kısa bir sürede toparlanıp yeniden ayağa kalkabildi, eski güç ve zenginliğine kavuşabildiyse bu orada yaşamak isteyen, ülkelerini seven, ülkelerinin geleceğine güvenen gençlerin sayesinde oldu.

Bu ülkede siyasetin içinde olan, siyasi, sosyal ve ekonomik sistem hakkında yorum yapan, fikir üreten herkesi bu olağanüstü vahim durum hakkında düşünmeye davet ediyorum.