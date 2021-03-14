Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) – BURSA’daki Merinos Parkı’nda bir grup gencin kavgası vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Merinos Parkı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle dün yaklaşık 30 kişi arasında kavga çıktı. İki grup arasında henüz billinmeyen bir nedenle çıkan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi. Kavga anlarını ise çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde gençlerin, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirlerine olan saldırısı ve vatandaşların kavgayı dağıtmak için müdahale ettikleri yeralıyor .

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