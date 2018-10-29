Gençler’in ayak sesleri!.. Bu yazıya oy ver Bu yazıya oy ver

Spor Toto 1. Lig’de 10. haftanın en önemli karşılaşmasında, şampiyonluk ve liderlik mücadelesi veren iki takımdan lider Gençlerbirliği, yakın takipçisi ve lig ikincisi Boluspor’u deplasmanda zorlu bir maçtan sonra Sessegnon’un golüyle 1-0 yenerek liderliğini sağlamlaştırdı ve hedefine biraz daha yaklaştı.

Maçla ilgili olarak değerlendirmede bulunan teknik direktör Erkan Sözeri, taktiksel açıdan önemli bir maç olduğunu ifade ederek, “Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için özeldi ama bu maçın özelinde sakatlarımız vardı. Nobre, Nadir, Deniz gibi. O yüzden taktiksel açıdan bizim için çok değerli bir maçtı. Bunu sahaya nasıl yansıtırız onun da cevabını aramak için kritik bir maçtı. Ama verdiğimiz taktiği oyuncularımız çok iyi uyguladılar. Özellikle maçtan önce, oyunu biz yönetelim ve pas trafiğini biz yapalım, top bizde kalsın ve çabuk oyuncularımızla sonuca gidelim diye konuştuk. İlk 10 dakikada Ahmet’in ön direkten, bir de arka direkten kaçırdığı net gol var. Belki orada çok daha önce öne geçebilirdik. Ama hep sabırlı oynadık. Oyun disiplininden kopmadık. Dolayısıyla oyunu yöneten de biz olduk. Son dakikalarda belki biraz baskı yedik ama çok doğal. Tam da istediğimiz şekilde çok da güzel bir gol bulduk. Hep ifade ettiğimiz gibi hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda gidiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Güzel bir galibiyet oldu. Boluspor’u da kutluyorum. Gerçekten onlar da çok iyi mücadele ettiler. 10 maçın 9’unu kazandık. Son haftalarda gol yemeden yolumuza devam ediyoruz” dedi.



Oyuncularının yaşlı olduğu yönünde eleştiriler bulunduğunu belirten Sözeri, “Oyuncularım hep eleştiriliyor. 9 maçın 8’ini kazandılar bugüne kadar. Bugün 10 maçın 9’u oldu. Yaşlı, kaldıramaz diye eleştiriliyorlar. Özellikle bazı kesimler bunu söyledikçe benim oyuncularım kimlik savaşı veriyorlar. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yaşlı dediğimiz 37 yaşındaki Selçuk 11 bin 960 kilometre koşmuş. Espiri olsun diye 12’ye tamamlaması için 40 metre de ben attırdım. Dolayısıyla eğer böyle yaşlı oyuncu varsa kabulümüzdür. Böyle tecrübeli oyuncularla sonuca gidilir” şeklinde konuştu.

Bu galibiyetle takipçisi Boluspor’la arasındaki puan farkını 5’e çıkaran Gençlerbirliği şu anda, Süper Lig takımları dahil 10. haftaları tamamlanan diğer profesyonel liglerdeki tüm takımlar içinde 2 golle en az gol yiyen takım unvanını da koruyor. Tuzlaspor, Utaş Uşakspor, Hekimoğlu Trabzon ve Bayburt İl Özel Gençlik ve Spor takımları da kalelerinde gördükleri 4’er golle en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.