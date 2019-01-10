Bekir Yılmaz, “Gençlerbirliği zaten bir Süper Lig kulübü. Hiçbir zaman kendini 1’inci Lig kulübü olarak değerlendirmiyor. Geçen sene bir kaza yaşandı.

Gençlerbirliği çok iyi bir kulüp, herkesin bulunmak isteyeceği bir kulüp. Onu tekrar hak ettiği yere çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan ve ikinci devre hazırlıklarını Antalya’nın Belek çevresinde sürdüren Gençlerbirliği’nde formaya giyen Bekir Yılmaz, özel açıklamalarda bulundu

Kamp hazırlıklarının iyi geçtiğini söyleyen Bekir, “İkinci yarıya neşeli, moralli ve sıkı çalışarak giriyoruz. İlk yarıda almış olduğumuz bir yararımız var. doğal bunun arkasına sığınarak değil de daha sıkı çalışıp, geliştirerek devam etmek istiyoruz. Aldığımız iki yenilgiye iş kazası diye bakıyoruz. Sonrasında toparlamasını bildik. zaten takımda da olumsuz bir hava olmadı. Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini hep söylüyorlar ve biz de yaşıyorduk zaten fakat doğal başlangıçlar çok önemlidir. İlk yarıda ilk haftalara da çok iyi başladık sonrasında da götürdük zaten. Bu da bizlere bir özgüven getirdi. zaten kaliteli bir ekibimiz vardı. gene aynı biçimde sıkı çalışıp iyi bir başlangıç yaparak iyi bitirmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Burada bunun için çalışıyoruz. Her şey çok iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SENE BİR KAZA YAŞANDI”

Gençlerbirliği’nin geçen sezon bir kaza yaşadığını söyleyen Bekir Yılmaz, “Ben Bursaspor’dan Adanaspor’a yani Süper Lig’e gitmiştim. hayalince doğal sözleşmeniz devam ediyor. Gençlerbirliği zaten bir Süper Lig kulübü. Hiçbir zaman kendini 1’inci Lig kulübü olarak değerlendirmiyor. Geçen sene bir kaza yaşandı. Gençlerbirliği çok iyi bir kulüp, her insanın bulunmak isteyeceği bir kulüp. Onu yeniden hak etmiş olduğu yere çıkartmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da iyi mücadele ettik. İnşallah seneye hak etmiş olduğu yere gelecektir” diye konuştu.

“TECRÜBELİLER TECRÜBESİNİ AKTARIYOR, GENÇLER DE ENERJİSİNİ YANSITIYOR”

Tecrübeli oyuncular ile genç futbolcuların kaynaşmasının çok önemli olduğunu kaydeden Bekir Yılmaz, “Bunu da teknik ekip ve yönetimimiz çok iyi bir karma oluşturarak yaptı. Tecrübeliler tecrübesini aktarıyor. Gençler de enerjisini yansıtıyor. Gayet iyi gidiyoruz. Takımın yaş ortalaması yüksek diyorlar fakat ligin en çok koşan ekibi, ligin en çabuk sürede top kapan ekibi. Yani bu şekilde performans manasında da en üst seviyede bizim adımız var. Bu bizim adımıza sevindirici fakat hakikaten çok sıkı çalışıyoruz ve çok sert antrenmanlar yapıyoruz. sezon içinde bunun meyvesini alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ERKAN HOCANIN ÇOK DAHA BÜYÜK AMAÇLARI OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Teknik yönetmen Erkan Sözeri’nin çok iyi bir insan olduğunu dile getiren Bekir Yılmaz, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bizlere tüm tecrübelerini aktarıyor. Gerçekten çok iyi bir ekibi var. Hepsi hem insani bakımdan hem de hocalık bakımından iyiler. Hocalığı için bizlere bir şey söylemek düşmez zira aşikar bir başarıyı elde etmiş bir hoca fakat kendisinin çok daha büyük amaçları olduğunu biliyorum. O çok büyük amaçlara emin aşamalarla ilerliyor. İnşallah onun daha iyi yerlerde olduğunu görmek nasip olur. birlikte olursak çok daha güzel olur fakat onu hepimiz çok seviyor, biz de çok seviyoruz. İnşallah birlikte ilerleriz.”