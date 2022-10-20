Gençlerbirliği – Niğde Anadolu FK: 3-1

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Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,(DHA)-

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Tuncay Ercan, Hasan Cebeci

GENÇLERBİRLİĞİ: Atalay Gökçe – Aksel Aktaş (Dk. 46 Balyaev), Gökhan Gül (Dk. 46 Metehan Mert) Mert Kula, Muhammed Bayır, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 114 İbrahim Baran Kayıkcı), Seyit Ali Kahya, Ulusoy Mert Kabasakal (Dk. 73 İlker Karakaş), Kağan Özkan (Dk. 46 Barış Alıcı), Zafer Göktuğ Erdem, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 91 Ataberk Gök)

NİĞDE ANADOLU FK: BERKAY Erkul – Yağız Efe Zeybek (Dk. 71 Ahmet Keleş), Taner Yılmaz (Dk. 82 İbrahim Yiğit Demir), Güray Fırat (Dk. 39 Selçuk Öztürk), Ahmet Demir, Harun Kahraman (Dk. 90 Berk Zerenman), Eren Moroğlu (Dk. 46 Kartal Duran), Muhammed Eroğlu, Rıdvan Çelik (Dk. 71 Murat Şamil Kurt), Murat Balçın, Yusufhan Çalık

GOLLER: Dk. 5 Yusufhan Çalık (Niğde Anadolu FK), Dk. 45+2 ve Dk. 110 Ahmet Arda Tuzcu, Dk. 113 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Yağız Efe Zeybek (Niğde Anadolu FK)

KIRMIZI KART: Dk. 104 Ahmet Demir (Niğde Anadolu FK)

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Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu’nda Gençlerbirliği sahasında Niğde Anadolu FK’yı uzatmalara giden karşılaşma sonunda 3-1 mağlup ederek adını bir üs tura yazdırdı.

Konuk ekip 5’inci dakikasda Yusufhan Çalık’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 39’uncu dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Kazanılan penaltı için topun başına geçen Gökhan Altıparmak’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarıya gitti. Gençlerbirliği 45+2’nci dakikada Ahmet Arda Tuzcu ile durumu 1-1’e getirdi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta ilk uzatma devresinde Niğde Anadolu’da Ahmet Demir kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gençlerbirliği 110’uncu dakikada Ahmet Arda Tuzcu ve 113’üncü dakikada

Barış Alıcı’nın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)