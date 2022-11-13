Gençlerbirliği – Eyüpspor maçının ardından

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Alper ŞAŞMAZ-Caner ÜNVER-Enes GEYİK/ANKARA, (DHA)-

Spor Toto 1’inci Lig’in 13’üncü hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Eyüpsor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun ve Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MEDET COŞKUN: VAR’DAKİ ARKADAŞLAR YİNE OYUNA DAHİL OLDU

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun, oyunun genelinde hafta içerisinde yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade ederek,” 75’inci dakikaya kadar üstündük. İyi oynuyorduk. VAR’daki arkadaşlar yine oyuna dahil oldular. Her hafta bizim 7-8 dakikamız VAR ile geçiyor. Çocuklarımızın emeğine günah. 1-0’dan sonra pozisyonumuz var Gökhan’ın tırnağı morardı VAR ona neden bakmıyor anlamıyoruz. Üzgünüz” dedi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDEN SONRA OYUN LEHİMİZE DÖNDÜ

İstanbul’da meydana gelen patlama nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Bugün karşımızda iyi bir takım vardı. Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Gençlerbirliği iyi mücadele eden bir takım. Malatya deplasmanında 2-0’dan 2-2’ye gelmek çok kolay değil. Bizim için zor bir maç oldu. Kazanmasını bildik, mücadele ettik. Biraz rakipten uzak oynadık, pas trafiğini çok iyi yönetemedik. Hedefe giden yolda kazanmak çok önemli. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyun bizim lehimize döndü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki 5 haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Gençlerbirliği takımına da kalan maçlarda başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Medet Coşkun’un açıklamaları

-İbrahim Üzülmez’in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)