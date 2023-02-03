Gençlerbirliği, Emmanuel Akabueze’yi kadrosuna kattı

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ANKARA, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze’yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, 33 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze’yle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 sözleşme imzaladı. Son olarak Beyçimento Bandırmaspor’da oynayan tecrübeli oyuncu; Odd Grenland, Kwara United, Brann, WH Zall, Odds BK takımlarının yanı sıra Türkiye liglerinde Boluspor ve Ümraniyespor forması da giydi. Sağlık kontrolünden geçecek tecrübeli orta saha oyuncusunun takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)

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