Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor: 1-3

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Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA)

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Özcan Sultanoğlu

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman – Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Muhammed Bayır (Dk. 50 Seyit Ali Kahya), Gökhan Gül, Dmytro, Grechyshkin, Oleksandr Balyaev, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 46 Ulusoy Mert Kabasakal), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Sami Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş (Dk. 76 Baran Başyiğit)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin – Koray Altınay, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 46 Ercan Coşkun), Mithat Pala, Emircan Altıntaş (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Sefa Yılmaz (Dk. 88 Faruku Miya), Alper Potuk (Dk. 90+5 Enriko Papa), Bolasie Yala (Dk. 77 Benhur Keser), Deniz Hümmet

GOLLER: Dk. 7 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği) – Dk. 21 Emirhan Topçu, Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+2 Faruku Miya (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Kubilay Kanatsızkuş, Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

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Spor Toto 1’inci Lig’in 15’inci haftasında başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 3-1 mağlup oldu.

4’üncü dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Kırmızı-siyahlı ekip tarafından geliştirilen atakta sağ tarafta topla buluşan Barış Alıcı, topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan İlker Karakaş’ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

7’nci dakikada Gençlerbirliği eşitliği bozdu. Sağ kanattan Muhammed Bayır tarafından kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdullah Şahindere’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Böylelikle Abdullah Şahindere profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu: 1-0.

12’nci dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanatta topla buluşan Emirhan Topçu, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. altı pas içerisinde topa yükselen Sefa Yılmaz’ın uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

21’inci dakikada skora denge geldi. Alberk Koç’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Emirhan Topçu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

33’üncü dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolaise Yala pasını sağ taraftaki Mithat Palaya gönderdi. Mithat Pala’nın ceza sahası içerisine çevirdiği top, Muhammed Bayır’dan sekerek Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman’da kaldı. Çaykur Rizespor’lu oyuncular pozisyonda elle oynandığını söyleyerek hakeme itiraz etti. Maçın hakemi Yiğit Arslan oyunu durdurarak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. VAR kontrolünün ardından Arslan, pozisyonda elle oynama olmadığına hükmederek oyunu devam ettirdi.

Başka gol olmadı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

51’inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sami Gökhan Altıparmak sol çaprazdan sert vurdu. Altıparmak’ın vuruşu savunmadan döndü.

54’üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan İlker Karakaş ceza sahasına girer girmez, pasını arka direğe doğru gönderdi. Arka direkte müsait pozisyonda olan Oleksandr Balyaev topa dokunamadı.

59’uncu dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Alper Potuk’un kullandığı serbest vuruşta top Gençlerbirliği savunması tarafından karşılandı. Ceza sahası dışında topla tekrar buluşan Alper Potuk’un direkt kaleye gönderdiği şutunda Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman topu güçlükle kornere çeldi.

63’üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, çalımlarla ceza sahası içerisine girdi ve pasını penaltı noktasına çevirdi. Pası alan Deniz Hümmet gelişine vuruşunu yaptı. Kalecinin solundan dışarıya doğru giden topa Kubilay Kanatsızkuş dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

87’nci dakikada Gençlerbirliği yedek kulübesindeki Muhammed Bayır maçın hakemine itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

90+2’nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2’ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Benhur Keser çalımlarla ilerleyerek pasını altı pasın önüne gönderdi. O bölgeye koşu yapan Faruku Miya topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-3

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka Çaykur Rizespor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)