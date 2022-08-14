Gençlerbirliği – Altınordu: 3-3

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Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) –

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Can Cengiz, Ogün Kamacı, Oğuz Kağan Çalışır

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman – Musa Şahindere, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu, İlker Karakaş (Dk. 76 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 85 Ulusoy Mert Kabasakal), Dmytro Grechyshkin, Muhammed Bayır

ALTINORDU: Ali Emre Yanar – Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş (Dk. 85 Metehan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 65 Emircan Gürlük), Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Emre Oymak), Ahmet Dereli, Ali Dere, Safa Kınalı (Dk. 90+2 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli (Dk. 65 Sami Satılmış), Furkan Metin, Erdi Dikmen

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 17 Ahmet İlhan Özek, Dk. 45 Safa Kınalı (Altınordu), Dk. 12 Barış Alıcı, Dk. 28 İlker Karakaş, Dk. 43 Aksel Aktaş (Gençlerbirliği)

SARI KART: Şeref Özcan (Altınordu)

Spor Toto 1’inci Lig 2022-2023 Sezonu’nun ilk haftasında Gençlerbirliği, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

7’nci dakikada Altınordu atağında ceza sahası dışından çekilen şut Gençlerbirliği’nde Gökhan Gül’ün eline çarptı. Video Yardımcı Hakem Uygulaması’nın (VAR) incelemesi sonucu penaltı kararı verildi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Altınordu kaptanı Ahmet İlhan Özek’in sert vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

12’nci dakikada Gençlerbirliği’nde Barış Alıcı, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Alıcı’nın uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

17’nci dakikada Altınordu’da Erdi Dikmen’in pasında savunma arkasına sarkan Ahmet İlhan Özek, ceza sahası dışında topla buluştu. Kalecinin önde olduğunu gören Özek, topu aşırtma bir vuruşla ağlara yolladı: 1-2.

28’inci dakikada Gençlerbirliği’nde ceza sahası dışında rakibini geçen Barış Alıcı’nın şutu Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar’dan döndü. Dönen topu arka direkte tamamlayan İlker Karakaş meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2.

38’inci dakikada Gençlerbirliği’nde Serdarcan Eralp, ceza sahasının içinde hava topu mücadelesinde Furkan Metin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.

40’ıncı dakikada penaltı noktasına geçen Gökhan Gül, Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar’ı geçemedi.

43’üncü dakikada köşe vuruşu kullanan Gençlerbirliği’nde savunmadan seken topla sol tarafta buluşan Aksel Aktaş, ceza sahası çizgisi üzerinden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

45’inci dakikada Altınordu atağında ceza sahası dışında topla buluşan Safa Kınalı, ayağının dışıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

45+2’nci dakikada Altınordu atağında topu rakip ceza sahasına doğru süren Ahmet Dereli’nin yaptığı aşırtma vuruş, Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman’da kaldı.

53’üncü dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ahmet Arda Tuzcu’nun yakın direğe yaptığı vuruşta Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar topu kornere çeldi.

67’nci dakikada Gençlerbirliği hücumunda sağ taraftan gelen pasla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı’nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

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