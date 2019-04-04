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4 Nisan 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Gençler tiyatro festivalinde buluşacak
9-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan tiyatro festivalinin başvuruları 12 Nisan’a kadar devam edecek.
9-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan tiyatro festivalinin başvuruları 12 Nisan’a kadar devam edecek.
Kültür-Sanat Haberleri

Gençler tiyatro festivalinde buluşacak

Editör Editör

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Genç oyuncular, İSTEK Dramafest’te buluşmaya hazırlanıyor. 9-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan tiyatro festivalinin başvuruları 12 Nisan’a kadar devam edecek.

İstek Okulları tarafından düzenlenen İSTEK Dramafest, İstanbul’daki özel ve devlet liselerinin tiyatro gruplarına yönelik olarak gerçekleşecek. Genç tiyatrocular, 9-20 Mayıs arasında sinema ve tiyatro oyuncularından oluşan jüri karşısında oyunlarını sergileyecek. Ve 25 Mayıs’taki ödül töreninde, ödüllerini sanatçıların elinden alacak.

Festivalde sahnelenen oyunlar; en iyi oyun, en iyi dekor, en iyi kostüm, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi müzik, jüri özel ödülü ve mansiyon kategorilerinde değerlendirilecek.

İSTEK Dramafest’e başvuruların 12 Nisan’a kadar devam edeceği bildirildi. Detaylı bilgi ve başvuru için okulun internet sitesi ziyaret edilebilir.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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