GENÇLER KONUŞMAK İSTİYOR

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İYİ Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Fatih Koca,” Gençlerin temel sorunu okumak istediklerinde engellerle karşılaşıyorlar. Ekonomik sebeplerinden dolayı kısıtlı ve sınırlı yaşamak zorunda bırakılıyor. Gençler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Ali Baran Fayık

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İyi Parti Ankara Gençlik Kollarının organize ettiği ‘Gençlik Konuşuyor’ adlı çalışma ile genç insanların yaşadıkları sorunları ve onların aklından geçen çözüm önerilerini gündeme getirdiler. ‘Gençler Konuşuyor’ çalışma her hafta Ankara’nın farklı yerlerinde gençlerle buluşuyor.

‘GENÇLER GELECEK KAYGISI TAŞIYOR’

İyi Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Fatih Koca,” Gençlerin en temel sorunu yapmak istedikleri eylemleri hayata geçiremediklerinden şikayetçiler. Gençlerin temel sorunu okumak istediklerinde engellerle karşılaşıyorlar. Ekonomik sebeplerinden dolayı kısıtlı ve sınırlı yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Gençler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Gençlere karşı hep materyal gözüyle bakıyorlar. Bu durum ise gerçekten çok acı bir durum. Gençler eğitim ücretlerini ve giderlerini karşılayamıyor. Durum böyle olunca genç arkadaşlarımız eğitimini yarıda bırakıyor. Aynı zamanda eğitimini devam ettiren kardeşlerimizin üzerinde gelecek kaygısı var. Okulu bitirdikten sonra ne yapacaklarını bilmiyorlar yani bir telaş içindeler” dedi.

‘GENÇLER KİTAPLARINI ALAMIYOR’

Yapılan çalışma ile yurt dışına gitmek ve kalmak isteyen gençler arasındaki oranın yarı yarıya olduğunu belirten Koca,” Genç kardeşlerimiz Atatürk’ün bize bıraktığı bu toprakları terk etme düşüncesi olmadığını sadece mevcut sistemden dolayı daha iyi bir hayat için yurt dışını bir çözüm olarak görüyor. Aynı zamanda eğitim gördükleri alandaki kitapların çok pahalı olduğunu ve kitapları alamadıklarını bize söylediler. Gençler ülkelerini terk etmek istemiyorlar. Burada bir şeyleri başarmak istiyorlar. Fakat engeller gençleri bıktırmış durumda. Gençler cesurca her şeyi söyleyebiliyorlar. Önlerine çıkan her engelleri de aşacaklarınızda görüyoruz. Bu engelleri de hep beraber İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde el ele çözeceğiz” ifadelerini söyledi.