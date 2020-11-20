Gençler işsiz ve umutsuz…

Son yıllarda ekonomide yaşanan kötü gidiş koronavirüs salgını süreciyle birlikte kendini iyiden iyiye hissettirdi ve birçok işyeri ya kapandı ya da ayakta kalmak için büyük savaş vermeye başladı.



Ekonomik kriz nedeniyle işsizlik Türkiye’nin en büyük sorunu haline geldi. Çalışan insan sayısı son bir yılda yaklaşık 1 milyon kişi azalarak 27.5 milyon seviyelerine geriledi. İş aramaktan vazgeçenler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar dahil olmak üzere işsiz sayımız 10 milyon seviyesine ulaştı. Ekonomik krizin etkisiyle iş aramaktan vazgeçtiği için artık ekonomik olarak “işsiz” değil “iş gücü dışı” sayılan genç sayısı da rekor seviyelere ulaştı.Üniversite mezunu iş arayan bir çok kişi artık iş bulamadan evlerine dönmek zorunda kalıyor..



Öğrenci Sendikası ve Genç İşsizler Platformu’nun hazırladığı rapora göre Türkiye’de gençler arasındaki işsizlik devamlı artıyor, üniversite mezunları da iş bulamıyor.2019 yılında her 4 gençten biri sokaklarda dolanırken, 2020’de her 3 gençten biri işsiz ve umutsuz.



“En güzel yıllarımız, geleceğimiz için duyduğumuz derin endişe içerisinde geçiyor” ifadelerinin yer aldığı raporda, işsizlik ve kötü koşullarda çalışmak arasında sıkışıp kalan milyonlarca gencin akıbetinin, Türkiye’nin en acil sorunlarının başında geldiği vurgulandı.

Raporda öne çıkan başlıklara gelin hep birlikte şöyle bir göz atalım

2020 yılı itibarıyla 15-24 yaş arasında genç istihdam sayısı 3 milyon 447 bin olup, bu sayı 2014 yılı seviyelerinin altında.

Genç işsizliğin artışı, diğer taraftan işverenlerin gençlere hak ettiklerinden çok daha aşağıda ücretler önerebilmesinin önünü açıyor. Haksız yere düşük ücreti kabul etmeyecek olan gençliği, kapının önünde genç işsizler ordusu beklemektedir ve işverenler bunu bir koz olarak değerlendiriyor.



İşsizlik sayısındaki artışa ek olarak işsizlik süresi de gittikçe uzuyor.

1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-24 yaş arası genç sayısı, son 2 yılda 74 binden 183 bine çıktı.

İŞKUR tarafından işverenlere verilen prim ve ücret desteklerine rağmen yüksek işsiz sayısı ile, gençlerin eğitim düzeylerinin artmasına rağmen uzayan işsizlik süresi, iş gücü piyasasındaki yapısal soruna işaret ediyor.

Mevcut durumda yaşamını sürdürebilmek için gençler asgari ücretin altında ve sigortasız bir şekilde çalışmayı kabul etmek ya da işsizliği göze almak zorunda.

Bu arada Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan da, Meclis Başkanlığı’na genç üniversiteli işsizlere yönelik istihdam önerisi içeren bir Kanun Teklifi verdi. Gençlerin % 76’sının daha iyi bir gelecek için yurt dışına yerleşmek istediğini belirten Tarhan’a göre, liyakatin değil, torpil ve adam kayırmanın sonuç getirdiği bir düzende özellikle üniversite mezunu gençlerdeki hayal kırıklığı belirgin boyutlara ulaştı.

Üniversiteli gençlerin çıkış aradığını da belirten Tarhan kanun teklifinde

“ Çünkü çalışmadıkları her gün bilgi birikimleri yok oluyor. Hayatta geri kalıyorlar. Ekonomik kriz nedeniyle zaten çok az yeni iş var. Pek çok işletmenin eleman ararken “tecrübe” koşulunu ön plana çıkarması ise gençlerdeki umutsuzluğu daha da derinleştirdi.” görüşüne yer verdi.

Ülke olarak , borçlu, mutsuz ve gelecek umudunu kaybeden gençlerimize güzel bir gelecek sunmak zorundayız.