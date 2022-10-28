GENÇLER İÇİN STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

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Keçiören Belediyesi bünyesinde staj yapan meslek lisesi öğrencilerine yönelik ‘Stres Yönetimi’ konulu eğitim düzenlendi.

Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Sosyal Çalışması Mervenur Yıldırım tarafından verilen eğitimde stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri, gençlik döneminde karşılaşılabilecek ruhsal sorunlar gibi birçok başlıkta bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunacak eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimiz önemli bir dönemden geçiyor. Hem sosyal alanda hem de eğitim süreçlerinde birçok stresli durumla karşılaşıyorlar. Biz de çözüm üretme noktasında yol gösteren hizmet içi eğitimlerimizi onlarla buluşturuyoruz. Bu sayede olası bir sorunun üstesinden gelme yöntemlerini gençlerimize bilimsel anlamda aktarmış oluyoruz. Her bir gencimize stresten uzak başarılı bir yaşam diliyorum. ” dedi. ​



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