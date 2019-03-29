Gençler, görme engelli futbolcuları ağırladı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları, teknik direktörleri Hasan Yıldırım eşliğinde Gençlerbirliği Kulübü’nü ziyaret ederekkırmızı-siyahlı oyuncularla bir araya geldiler.

Engelli sporcular, Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile futbolculardan Selçuk Şahin, Mert Nobre ve Ahmet İlhan’la antrenman öncesinde sohbet ettiler daha sonrada bu futbolcularla penaltı atışları yaptılar.

İbrahim Üzülmez, misafir sporcuların zor bir iş yaptıklarının farkında olduklarını dile getirirken, diğer belediyelerin de görme engelliler sporuna eğilerek, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübüne rakip olmaları gerektiğini söyledi.

Ahmet Oğuz da ziyaretle ilgili olarak, “Belki de dünyanın en zor sporu bu, böylesine zor bir sporda şampiyonluklar elde etmişler. Umarım başarıları daim olur, bu sezon da ipi göğüslerler.” ifadelerini kullanırken, Ahmet İlhan ise “Ziyaret bizi çok mutlu etti. Gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Biz de onlara ayak uydurmaya çalıştık ama ne kadar zorlandığımızı gördünüz. Çok başarılılar, umarım bu sezon yedinci şampiyonluklarını yaşarlar.” diye konuştu.

6 sezon üst üste şampiyon olan Görme Engelliler Spor Kulübü’nün teknik direktörü Hasan Yıldırım da ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunubelirterek, sezona iyi başlamak ve yeniden şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.