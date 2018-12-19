Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü’nü 80-54 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Altındağ Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibine 26 sayı fark atan Yeşil-Beyazlılar elde ettiği galibiyetlere bir yenisini daha ekleyerek ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Her ligde iddiamızı sürdürüyoruz

Mamak’ın basketbolda Ankara’nın yükselen değeri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “A takımdan yıldızlara kadar her ligde iddiamızı sürdürüyoruz. Bu başarı serilerinin devam edeceğine de inancımız tam. Gençlerimizi elde ettiği bu farklı galibiyetten dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.